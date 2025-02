Jön a Trump-újraválasztás utáni második Kormányinfó – kövesse velünk percről percre

Csütörtök 10 órától ismét Kormányinfó lesz, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tart tájékoztatót, illetve válaszol az újságírók kérdéseire. Szóba kerülhet Orbán Viktor brüsszeli útja, Szijjártó Péter prágai kiküldetése, vagy az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak előkészítése, amiről Donald Trump azt állítja, hogy már meg is kezdődtek, vagy éppenséggel a Make Europe Great Again (Tegyük újra naggyá Európát) elnevezett nagygyűlés, amit Orbán Viktor és Marine Le Pen tervez tartani Madridban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!