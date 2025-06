Jön az első Tisza-kongresszus

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„Én hiszek bennetek. Hiszek magunkban. Hiszek abban, hogy amit elkezdtünk, azt be is tudjuk fejezni. És hiszem, hogy ezekben a hónapokban, hetekben és napokban egy új, egy emberséges Magyarország születik.

„Az elmúlt egy évben és az elmúlt hónapokban egyre inkább érezhető, hogy megmozdult az ország. Ma egy új, valódi rendszerváltás zajlik. Most nem pártok mozdultak meg, hanem emberek”, írta Magyar, aki hozzátette azt is, hogy

zen a nyáron újra felszántjuk az országot, körbejárjuk a csodálatos magyar vidéket, jelentette be csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter országjárásra indul, és jön a Tisza Párt első kongresszusa is.

