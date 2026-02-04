2p
Közélet Közművek, rezsi

Jön az energiaszektor egyszeri különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

mfor.hu

A kedd este megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a januári rezsistop részleteiről döntő rendeletet, amelyet a miniszterelnök jegyez.

A rendelet szövege értelmében 2026 januárjára minden magyar család egyszeri, 30 százalékos kedvezményt kap a fűtési költségekre a rendkívüli hideg miatt. A kedvezmény minden lakossági fogyasztóra vonatkozik, fűtési és számlázási módtól függetlenül, így a gázzal, távhővel és árammal fűtők is részesülnek ebből.

Ahogy az már a részletekről tájékoztató Kormányinfón is kiderült, a kedvezmény a januári fogyasztásra jár, a számlákban automatikusan érvényesítik, az előre fizető mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak március 31-ig. A kormányrendelet szövege szerint az intézkedés országosan 55 milliárd forint támogatást jelent majd a lakosságnak.

A dokumentum szerint a kedvezmény nem jár azoknak, akik átalánydíjat fizetnek gázfogyasztásra gázmérő nélkül, míg a társasházak és lakásszövetkezetek esetén a kedvezmény mértékét a lakások száma alapján számítják.

A fogyasztók április 30-ig választhatnak, hogy a gáz helyett inkább áram kedvezményt kérnek. A kedvezményről minden érintett írásos tájékoztatást kap legkésőbb február 15-ig (távhő esetén február 20-ig).

Jön a különadó

A megjelent kormánydöntés szerint, az energiaellátókra 2026-ban új, egyszeri különadó vonatkozik: ennek összege az adóalap 0,5 százaléka, de legfeljebb a 2024-es jövedelemadó-alap 50 százaléka.

A különadó a 2024-es árbevétel alapján számítandó, és 2026 harmadik hónapjának végéig kell befizetni. A kedvezmények miatti bevételkiesést az állam megtéríti az energiaszolgáltatóknak – derült ki végül a rendeletből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bejött a TV2-nek Stohl András szerelmi élete

Felemásan alakultak az 5. hét nézettségi számai.

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A független Pintér Bence szerint erre a városi cég korrupciójának megállítása miatt lenne szükség.

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A DK sokaknak elvenné a szavazati jogát – rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek

A Demokratikus Koalíció rendkívüli ülést kezdeményez az Országgyűlésben a határon túliak szavazati jogának ügyében – jelentette be Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője.

Halmozza a díjakat Karácsony Gergely: Rómában is kitüntették a Pride miatt

Rómában és Stockholmban is kitüntették a főpolgármestert a bátorságáért.

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Választás 2026: fontos utasítás jelent meg a közlönyben

Megjelent a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására vonatkozó NVI-utasítás.

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Orbán Viktor készül valamire: február 14-én lesz a nagy nap

Fontos bejelentések várhatók másfél hét múlva. 

Svédországban tüntették ki Karácsony Gergelyt a Budapest Pride miatt

Svédországban tüntették ki Karácsony Gergelyt a Budapest Pride miatt

A díjakat olyan személyeknek adják, akik fontos szerepet játszottak az LMBTQ közösség életében.

Így áll most a Tisza és a Fidesz: kijött a legfrissebb kutatás

Így áll most a Tisza és a Fidesz: kijött a legfrissebb kutatás

Mindkét párt meg tudott szólítani valamennyi, eddig párt nélküli választót, így érdemben nem változott a Tisza és a Fidesz közötti különbség – írja a 21 Kutatóközpont mérésére hivatkozva a 24.hu

Fontos hírt közölt a Nemzeti Választási Iroda az április 12-ei választásról

Fontos hírt közölt a Nemzeti Választási Bizottság az április 12-ei választásról

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB) az április 12-ei országgyűlési képviselő-választáson jelölőszervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok.

Elvérzett egy vidéki Spar, a különadókra hivatkozva zár be

Elvérzett egy vidéki Spar, a különadókra hivatkozva zár be

Üzengetés tört ki a boltbezárás miatt.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168