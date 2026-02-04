Jön az energiaszektor egyszeri különadója: nézze meg a rezsistop végleges részleteit!

A rendelet szövege értelmében 2026 januárjára minden magyar család egyszeri, 30 százalékos kedvezményt kap a fűtési költségekre a rendkívüli hideg miatt. A kedvezmény minden lakossági fogyasztóra vonatkozik, fűtési és számlázási módtól függetlenül, így a gázzal, távhővel és árammal fűtők is részesülnek ebből.

Ahogy az már a részletekről tájékoztató Kormányinfón is kiderült, a kedvezmény a januári fogyasztásra jár, a számlákban automatikusan érvényesítik, az előre fizető mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak március 31-ig. A kormányrendelet szövege szerint az intézkedés országosan 55 milliárd forint támogatást jelent majd a lakosságnak.

A dokumentum szerint a kedvezmény nem jár azoknak, akik átalánydíjat fizetnek gázfogyasztásra gázmérő nélkül, míg a társasházak és lakásszövetkezetek esetén a kedvezmény mértékét a lakások száma alapján számítják.

A fogyasztók április 30-ig választhatnak, hogy a gáz helyett inkább áram kedvezményt kérnek. A kedvezményről minden érintett írásos tájékoztatást kap legkésőbb február 15-ig (távhő esetén február 20-ig).

Jön a különadó

A megjelent kormánydöntés szerint, az energiaellátókra 2026-ban új, egyszeri különadó vonatkozik: ennek összege az adóalap 0,5 százaléka, de legfeljebb a 2024-es jövedelemadó-alap 50 százaléka.

A különadó a 2024-es árbevétel alapján számítandó, és 2026 harmadik hónapjának végéig kell befizetni. A kedvezmények miatti bevételkiesést az állam megtéríti az energiaszolgáltatóknak – derült ki végül a rendeletből.