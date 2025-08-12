Jön az ismét közpénz-milliárdokból finanszírozott Tranzit Fesztivál – Kapu Tiborral

Elkezdték reklámozni az augusztus 28-31. között rendezendő tihanyi Tranzit Fesztivált. A rendezvény Facebook-oldaláról az derül ki, hogy Kapu Tibor már egész biztosan ott lesz. A második magyar űrhajós, aki 19 napot töltött az űrben az Axiom-4 küldetés magyar tagjaként, még mindig az Egyesült Államokban tartózkodik, de a Tranzitra már hazaér.

Azt is lehet tudni, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Tranziton beszélgetnek arról, hogyan rajzolódnak ki a szuverenitás határai a magyar és nemzetközi politikában – de a részletes program még nem szerepel a Tranzit honlapján.

Az viszont tény, hogy a fesztivált rendező, 2005-ben alapított Fidesz-közeli Kommentár Alapítvány továbbra is szép büdzséből gazdálkodhat. Nyilvános beszámolójukból ugyanis az derül ki, hogy jelentős támogatást kaptak 2024-ben is a kormánytól.

Kapu Tibor is ott lesz a Tranzit Fesztiválon

Két év alatt 1,5 milliárddal nőtt az alapítvány vagyona

A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a támogatók 2022-ben 3 milliárd, 2023-ban 3,4 milliárd, míg 2024-ben már 5,6 milliárd forintot folyósítottak a Tranzit Fesztiválért is felelős civil szervezet támogatására. Ám ebből 2024-ben „csak” 2,6 milliárdot költöttek el, a maradék pénzt 2025-ben használják fel.

A 2024-es támogatók között ott volt a Diákhitel Központ, amely 1 millió forintot adományozott, ám a Hans Seibel Alapítvány a korábbi 3,2 millió helyett tavaly csak 1,6 milliót tudott áldozni az ügyre. Tavaly azonban már kiszállt a támogatók közül a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., az MVM Energetika Zrt., és a Magyar Kultúráért Alapítvány is.

Az MCC Alapítvány 2021-2032 közötti időszakra szánt, vissza nem térítendő 11,5 milliárd forintjából tavaly 528,2 milliót használt fel a balatonszepezdi székhelyű szervezet.

Viszont az alapítvány vezető tisztségviselőinek tiszteletdíja tovább nőtt. Az erre szánt összeg 2022-ben 10,3 millió forint volt, 2023-ban 17,5 millió, 2024-ben pedig már évi 22,5 milliót vihettek haza.

Azaz három év alatt több mint kétszeresére emelte a kormány az alapítvány vezetőinek a munkabérét. De a 12 főről 20 főre duzzadt kollektívát sem hagyták cserben, személyi ráfordításokra 229,8 millió helyett immár 304 milliót osztottak szét.

Mindeközben az alapítvány saját tőkéje is szépen hízott: 2023-ban 1 milliárd, 2024-ben pedig 510 millió forinttal nőtt, így most már 2,2 milliárd forintos vagyonnal büszkélkedhetnek.

A beszámoló szerint a pénzügyeik is jól alakulnak: ugyan a bankbetétjeikben őrzött pénzük 4,7 milliárdról 1,2 milliárd forintra apadt, aggodalomra nincs ok, mert mindeközben az értékpapírjaik értéke 2 milliárdról 8,1 milliárdra hízott – minden bizonnyal az alapítvány is a magyarok kedvenc befektetését, az állampapírokat választotta.

Az alapítvány szívügye mégsem a Tranzit

Bár az idei tihanyi Tranzit Fesztivál résztvevőinek névsorát és a programok listáját még nem tudni, de az alapítvány beszámolója szerint legfontosabb feladatának a Kommentár folyóirat kiadását tartja, ami mellett könyveket is kiad és továbbképzéseket is szervez.

A Kommentár Alapítvány hangsúlyozza, hosszú távú célkitűzése, hogy Budapesten is helyet biztosítson a párbeszédnek a közéletet érintő legfontosabb kérdésekben és színvonalas otthont adjon a fiatal korosztályt érintő rendezvényeknek. A 2020-ban az Alapítvány birtokába adott Puskin utca 4. szám alatti lepusztult ingatlant felújítva kívánják visszaadni a nagyközönségnek

2025 elején derült ki, hogy fél évvel tolódik és drágul is a Tranzit Ház felújítása. A hányatott sorsú belvárosi palotát, az Alapítvány tulajdonát, a Szcientológiai Egyház korábbi ingatlanát végül Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége rakja rendbe. A kiemelten védett, 5839 négyzetméteres műemlék felújítását a Fejér B.Á.L. Zrt. 10,9 milliárdért újíthatja fel.

Az eredeti befejezési határidő 2025. október 24. volt, de előre nem látható körülmények miatt 2026. április 16-ára tették át az átadást.