Jön az utolsó DPK-gyűlés Orbán Viktorral és Lázár Jánossal – most Szegeden

Mohács után idén utoljára gyűlnek össze szombat 11 órakor háborúellenes nagygyűlésre a Digitális Polgári Körök. A rendezvénysorozat mai állomása Szeged, és az a különlegessége, hogy a szokásos pódiumbeszélgetés ezúttal egy rendkívüli Lázárinfó lesz, amin Orbán Viktor is részt vesz.

A beszélgetés várhatóan sok témát érint, Orbán Viktor és a magyar delegáció tegnap délután érkezett haza a maratoni EU-csúcsról, ahol megfogalmazása szerint sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt azzal, hogy lekerült a napirendről a zárolt orosz vagyon ügye. Kijelentette: Magyarország továbbá kimarad az Ukrajnának nyújtott közös hitelfelvételből.

Lázár János a közösségi oldalán így harangozta be az eseményt:

„Várjuk a résztvevőket, várjuk a kérdéseket, mi pedig mindent megválaszolunk!”