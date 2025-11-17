Jön Orbán Viktor bejelentése – kövesse velünk percről percre

Mivel a miniszterelnök a kamara elnökével közösen tesz bejelentést, ezért nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a kkv-kat érintő könnyítő csomag lesz terítéken.

A találkozó nem az első közös megjelenésük, október 4-én Nagy Elekkel együtt Orbán Viktor bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelkonstrukció indul. Emellett október 6-i hatállyal több gazdaságpolitikai célról, így a kata-rendszer jövőjéről, vállalkozói adózási kérdésekről is közösen nyilatkoztak.

A mostani sajtónyilatkozat a vállalkozások helyzetét, vállalkozói támogatásokat, illetve a munkaerő- és bérhelyzetet érintő döntéseket érintheti, és illeszkedhet az elmúlt hónapokban tető alá hozott kormány-kamara együttműködéshez.

Orbán Viktor múlt héten Rónai Egon podcastjában már említést tett a bejelentés tartalmáról. Akkor elárulta: megállapodást fog aláírni a Kereskedelmi és Iparkamarával egy 70-80 milliárdos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról. Minden bizonnyal erről lesz szó a mai bejelentésben.