Jönnek a rezsistop részletei? Kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor érkezik Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselői elé.
A helyszínen is igyekszünk feltenni kérdéseinket – élő szöveges közvetítésünket alább olvashatja.
Miről lesz szó?
Múlt héten a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, ezen a héten adnak majd tájékoztatást arról, hogy milyen formában kívánja megvalósítani a kormány a rezsistopot, amely a szokatlan januári fagy miatt megugró lakossági költségekre jelentené a kormányzati választ. A kérdésre munkacsoport is alakult a kormányban, az ő munkájuk eredményét prezentálják majd.
De szóba kerülhet még a magyar és az ukrán kormány közötti politikai üzengetés, Lázár János cigányozós beszólása, a Mol-nak a szerb NIS-be való beszállása, és sok egyéb aktuális politikai és gazdasági kérdés is.
