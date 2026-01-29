1p
Közélet Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó Közművek, rezsi

Jönnek a rezsistop részletei? Kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

mfor.hu

Csütörtök délelőtt 10 órakor érkezik Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselői elé. 

A helyszínen is igyekszünk feltenni kérdéseinket – élő szöveges közvetítésünket alább olvashatja.

Miről lesz szó?

Múlt héten a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, ezen a héten adnak majd tájékoztatást arról, hogy milyen formában kívánja megvalósítani a kormány a rezsistopot, amely a szokatlan januári fagy miatt megugró lakossági költségekre jelentené a kormányzati választ. A kérdésre munkacsoport is alakult a kormányban, az ő munkájuk eredményét prezentálják majd.

De szóba kerülhet még a magyar és az ukrán kormány közötti politikai üzengetés, Lázár János cigányozós beszólása, a Mol-nak a szerb NIS-be való beszállása, és sok egyéb aktuális politikai és gazdasági kérdés is. 

