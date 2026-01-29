Jönnek a rezsistop részletei? Kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Miről lesz szó?

Múlt héten a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt ígérte, ezen a héten adnak majd tájékoztatást arról, hogy milyen formában kívánja megvalósítani a kormány a rezsistopot, amely a szokatlan januári fagy miatt megugró lakossági költségekre jelentené a kormányzati választ. A kérdésre munkacsoport is alakult a kormányban, az ő munkájuk eredményét prezentálják majd.

De szóba kerülhet még a magyar és az ukrán kormány közötti politikai üzengetés, Lázár János cigányozós beszólása, a Mol-nak a szerb NIS-be való beszállása, és sok egyéb aktuális politikai és gazdasági kérdés is.