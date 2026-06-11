Újabb csontvázakra bukkant Vitézy Dávid – kövesse velünk percről percre a Kormányszóvivői tájékoztatót

Kapcsolódó cikk A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas A május 28-ai élő műsorunkat itt visszanézheti.

Vagyonnyilatkozatok igazságtartalma A korrupcióellenes javaslatcsomagban szigorítják a vagyonnyilatkozatokat, mert azoknak az igazságtartalmával volt a legnagyobb gond. Ezt az Integritás Hatóságnak kell majd kivizsgálnia, és lesznek következményei. Ha valótlanság derül ki, akkor akár kétéves börtönbüntetést, vagy vagyoni megfosztást is kiszabhat. A 110 oldalas törvénycsomagban meglepően szigorú dolgokat olvashat az ember - hangott el újságírói kérdésre. A 500-1000 fős településeken felállítandó ATM-eket illetően: még nem tudott foglalkozni ezzel a Tisza-kormány, de nincs elfelejtve, napirendre fog kerülni. Az Integritás Hatóság hatókörének kiszélesítését nem befolyásolja, hogy a jelenlegi elnök, Bíró Ferenc ellen nyomozás indult. Idei költségvetés módosítása: jelenleg is folyamatosan zajlik az átvizsgálása, ezt szeptemberben tudják nyilvánosságra hozni, és nagyjából október közepén hozza nyilvánosságra a kormány az újat.

V4 és kórházi klímafejlesztés Az elszámolási határidő június 10-én lejár, ezt meghosszabbította a kormány, hogy a beruházások megvalósulhassanak az új határidő szeptgember 30. Magyar Péter átvéve a szót azt mondta, hogy az uniós csomag benyújtása kapcsán sokan voltak kíváncsiak, hogy reagál az ellenzék. Mindkét ellenzéki párt kijelentette, hogy nem támogatják a korrupcióellenes fellépést, hogy az Európai Ügyészség visszamenőleg vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, a vagyonnyilatkozatok megreformálását, és a 6 ezer milliárd forintos elmaradt pénzek sem érdeklik őket. Ettől függetlenül a kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy az elmaradt uniós forrásokat hazahozhassák. Arról is beszélt, hogy behívták a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság (KEF) főigazgatóját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel együtt, hogy milyen forrásokat kaptak az egészségügyi intézmények központi ellátását. Hiszen ezeknek a megbízottjai általában „haveroknak” mentek. Emellett kiderült, hogy folyamatosan alulfinanszírozták az egész KEF-et is, és csak havaria-helyzetben szántak rá pluszpénzeket. 2024-ben például semmilyen forrást nem biztosított a kormány a kórházak klímaberendezéseire. Magyar itt emlékeztetett arra, hogy 2024-ben Kulja Andrással együtt járták a kórházakat egy hőmérővel, és akkor történt egy-két intézkedés az előző kormány részéről. Ennek ellenére 2025-re sem tervezett be semmit az Orbán-kormány erre a célra. Ezért döntött a 3,6 milliárd forintos finanszírozás mellett a Tisza-kormány. És zajlik, több mint 60 milliárd forintból el is indult több tucat kórház szigetelési programja, amely jelenleg már a tervezési fázisban van. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, hogy korábbi felelősök nem vállalják a felelősséget, és legalább most támogatnák a magyar emberek érdekét, például az uniós pénzek normalizálását. Jövő héten Brüsszelben ülésezik az Európai Tanács, ez lesz az első, ahol én képviselem Magyarországot miniszterelnökként, az utolsón Orbán Viktor nem vett részt, ami egészen extrémen egyedülálló – jelentette ki a miniszterelnök, aki megígérte, hogy nem fog kimenni kávézni. Zajlik a június 23-i Visegrádi 4-ek találkozójának előkészítése, amely Magyar invitálására jön létre, és a gödöllői Grassalkovich-kastélyban fog megvalósulni. Meg kell erősíteni ezeket a kapcsolatokat is. Magyar a versenyképességi és a migrációs ügyekkel foglalkozó ülésekre is elmegy az Európai Tanács ülésének kapcsán. Jelenleg is zajlanak a magyar-ukrán miniszterelnöki találkozó előkészületei, ragaszkodik hozzá Magyar, hogy Beregszászon történjen meg ez.

Budapest fizetésképtelensége (?) Karácsony Gergely számolt be erről a napokban, hogy a jövő héten 37 milliárd, majd 12 milliárd forintot kellene befizetniük az állami költségvetésbe. Erre a kormány október 15-ig adott haladékot. A cél, hogy tartós megoldás szülessen erre, ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a főváros között. Gyűlöletkeltésre alkalmas reklámfelületek: a kormány egyetért, hogy a nyugodt társadalmi viszonyok érdekében gátat kell szabni ezeknek. Be kell tiltani ezeket a plakátokat, az utak mentén látható plakátszennyezés ellen is fel kell lépni. Lakott területen belül egyáltalán nem lehetne ilyeneket kihelyezni, csak maximum az utcabútorokon. 3,6 milliárd forintot szán a kormány a kórházak klímahelyzetének javítására, új készülékek felszerelését, illetve az elromlott készülékek megjavítását szem előtt tartva. A következő intézményekben várható fejlesztés a közeljövőben: Szent László Kórház, Jahn Ferenc Kórház, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Szent Imre Kórház, a miskolci, a győri, a kaposvári, a Honvéd Kórház és a Heim Pál Kórház.

Szifilisz és babávó hitelek A szifilisz fertőzések adatainak módosításáról is döntés született, fontos a várandós nőket érintő fertőzéses betegségek kezelése. Fontos, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek a szenzitív adatokhoz, amelyek elősegítik a megfelelő döntéseket. A más egészségügyi szolgáltatók által kiszűrt adatokhoz tehát ezentúl a kezelőorvosok is hozzáférhetnek. Korábban 1-2 eset volt ilyen, de az utóbbi időben 8-10 esetet is előfordult a nem transzparens adatok miatt – tette hozzá Magyar Péter miniszterelnök Köböl Anita kormányszóvivő szavai után. Babaváró hitel: 2019-ben vezették be, a kezdetben legfeljebb 10 millió, majd 11 millió forintos szabad felhasználású hitelt, amit 270 ezren vettek eddig igénybe. Egyötödénél azonban nem teljesültek a gyermekvállalás feltételei, emiatt piaci hitellé alakulna át a babaváró, és egy összegben kéne azt visszafizetniük a gyermeket nem vállaló házaspároknak. A korábbi kormány folyamatosan meghosszabbította az ötéves gyermekvállalási határidőt, a Tisza-kormány most újabb meghosszabbításról döntött, de egyúttal új jogszabályt dolgoz ki, ami tovább finomítja a feltételeket. 24 ezer szerződésről van szó, 182 milliárd forintos hitelállománnyal.

Kriptoeszközök Hatályon kívül helyezték a kriptoeszközök kereskedelmi szabályozását, mert az EU-szabályok ellenére pluszszereplőt iktatott be az előző kormány. Ugyanis, ha nem a hitelesített vásárlón keresztül kereskedtek, büntetést vonhatott maga után. Egy felesleges jogalkotás volt, a piacon lévő szereplőket pedig megijesztett. Társadalmi egyeztetésre bocsátják. Az előző kormány a nemzeti hitvallási elvek középületeken való kifüggesztésről döntött. Ezt függesztette fel a Tisza-kormány, mai hatállyal, ami azt jelenti, hogy le kell venni azokat. Kamatstop meghosszabbítása: A Diákhitel1 24 éve érhető el folyamatosan a piacon. 4,99 százalék volt a kamat 2022-től, akkor az előző kormány kamatstopot vezetett be. Majd 2023-ban a rossz gazdasági döntéseknek köszönhetően 7,99 százalékra emelték, de 2024 első felében a támogatást meghosszabbították. 2025-től azonban az új szerződéseken ismét magasabb, 9,65 százalékot rögzítettek, ami a 2024 előtt kötött szerződéseket nem érintette. A kamattámogatást most a Tisza-kormány 2026 végéig meghosszabbította.