Judit, te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol - Magyar Péter válaszolt

- reagált Magyar Péter.

Az abban leírtak szerinte természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek.

Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd.