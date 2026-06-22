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Június 22-én kezdődik az új korszak Magyarországon: indul a Tisztítótűz Művelet a maffia ellen

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Indul a Tisztítótűz Művelet, amely átfogó gazdasági és politikai akció lesz. 

Két 34 évvel ezelőtt olaszországi merényletre emlékezve kezdte beszédét Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés második rendkívüli ülésének első napján napirend előtti felszólalásában. Giovanni Falcone és Paolo Borsellino a szicíliai maffia (Cosa Nostra) elleni küzdelem legfontosabb olasz mártír bírái és ügyészei, akiket 1992-ben, egymást követő merényletekben gyilkoltak meg véres merényletekben. A társadalmi nyomás miatt elkezdődött a hatékony küzdelem a maffia ellen, amit vagyonvisszaszerzés is követett. A miniszterelnök az olasz maffia és a Fidesz-kormány emberei közötti hasonlóságra utalt a példázattal. 

„Van azonban egy különbség: mi nem engedjük, hogy a maffia tovább éljen Magyarországon” – hangsúlyozta Magyar Péter. Azt is hozzátette: ezt tekinti a legfőbb feladatának, és meg fogja szabadítani az országot a gazdasági és politikai maffiától.

Június 22-én megkezdődik ez a folyamat, amely a „Tisztítótűz Művelet” nevet kapta. Átfogó gazdasági és politikai akcióról lesz szó, amelynek az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal lesz. Már a hivatal létrehozásához is 47 jogszabályt kell módosítani – mondta a miniszterelnök. 

A több évtizede épülő hálózatot nem lehet egy nap alatt megszüntetni, mivel nagyon sok ügy van. A Cosa Nostra nem attól volt erős, mert sok fegyvere és bérgyilkosa volt, hanem azért, mert az emberek elhitték róla, hogy legyőzhetetlen. A magyar Cosa Nostrát lépésről lépésre, tégláról téglára, bűnözőről bűnözőre haladva bontják le. 

Felcsúti kivasút, Hatvanpuszta, zebrák, lomb nélküli lombkoronasétányok, a lerohasztott MÁV, a dunakeszi járműjavító, lélegeztetőgépek, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, a nemzeti konzultációkra elköltött milliárdok, koncessziók, családi vagyonok felhalmozása - hosszasan sorolta a miniszterelnök a korábbi kormány gyanús ügyeit, amelyek a „haza kifosztásához” vezettek. Minden vizsgálat, amit elkezdtek, visszaélések tucatjait tárja fel – mondta Magyar Péter. 

Ezt követően a fontos közéleti pozíciókra kinevezett tisztségviselőket bírálta, mivel nem csak a gazdaságban, hanem a közéletben is megpróbált megszerezni minden pozíciót a korábbi kormány. Sulyok Tamás köztársasági elnököt is pengeélre tűzte. A köztársasági elnök nemrég az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy megakadályozzon egy alkotmánymódosítást, amely eltávolítaná őt a pozíciójából, ilyen módosítás viszont még nem történt, ezért az Alkotmánybíróság elutasította a keresetét. Magyar Péter úgy fogalmazott: egyetlen dologban sikerült megteremtenie Sulyok Tamásnak a nemzeti egységet: abban, hogy mennie kell. Polt Péter korábbi legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökét is bírálta, és dr. Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét is.

Egyszerre nyújtják majd be azt a jogszabálycsomagot, amely a tisztségviselők eltávolításáról és a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításához szükséges törvényeket. 

Az Alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyok Tamás megbízatása megszűnik. 

Ezek a fontos változások várhatók

Szeptembertől új alkotmányozási folyamat jön, amelyet népszavazással erősít meg a magyar nép.

Bevezeti az alkotmánybírákra a 70 éves felső korhatárt, az ennél idősebb alkotmánybírák megbízatása és mentelmi joga megszűnik, ez Polt Pétert is érinti. 

A bírói hivatalt megerősítik, az Országos Bírói Tanács bármikor kezdeményezheti a kezdeményezheti a bírósági vezetők, a Kúria és az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőinek a visszahívását. Ha így döntenek kétharmados többséggel, azt az Országgyűlés is támogatni fogja. A Kúria és az OBH elnökét a jövőben a bírók jelölhetik ki, közülük választ majd a köztársasági elnök. 

Az országgyűlési képviselői mandátumokat 12 évben limitálják. 

Új alkotmány is készül, amely széles társadalmi egyeztetés alapján készül el, és politikai hovatartozás nélkül is a sajátjuknak érzik az emberek, túlél pártokat, miniszterelnököket. Az alkotmányozási munka időt fog igényelni. 

A Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal elnöke és négy elnökhelyettese különleges személyi védelem alatt fog állni. A legjobb rendőrök, revizorok, adózási szakértők, jogászok, informatikusok kerülnek majd be a hivatalba. A hatóság szuperhivatal lesz, amelyet nem fog érdekelni, ki melyik párthoz tartozik, milyen befolyással rendelkezik. A hivatalt az Országgyűlés hozza létre, a kormánytól független lesz. 

A miniszterelnök Lázár Jánost, Pócs Jánost, Szijjártó Pétert felszólította arra, hogy rendezzék össze a papírjaikat, és készüljenek fel a hatóság látogatására.

Az Alaptörvény módosításai és a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatallal kapcsolatos jogszabálytervezetek még ma felkerülnek a kormány honlapjára, és véleményezhetől lesznek. 

 

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