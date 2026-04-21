Júniusig fellélegezhet a főváros a szolidaritási adó alól – jelentette be Karácsony Gergely

„Megcsináltuk” – jelentette be hatalmas boldogsággal Karácsony Gergely főpolgármester. 

„Megcsináltuk! Azt ígértem a budapestieknek, hogy bármi is lesz, valahogy túlélünk, és eljuttatom a várost a következő kormány megalakulásáig. Jelentem: a küldetés sikerült. Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól” – írta Karácsony Gergely Facebook-posztjában. 

Mint a főpolgármester írja: Érdemes felidézni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetnünk – ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat.

A kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket.

mi nem hagytuk magunkat. Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!

A kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónapunk lesz arra, hogy megállapodjunk a város működőképességét biztosító lépésekről. És azt is remélem, hogy az év végéig meg tudunk állapodni az én főpolgármesteri programomban és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban – tette hozzá Karácsony Gergely.

Sulyok Tamás mellett kampányol a Fidesz-frakció

Petíció indult, a Fidesz szerint nem pecsételőgép a köztársasági elnök. 

Ezt üzente a leendő honvédelmi miniszter

A honvédség állományának intézte szavait Ruszin-Szendi Romulusz.

Megvan az egyezség a parlamenti bizottságokról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal.

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket.

Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Az Index információi szerint Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, aki jogászként korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd az üzleti életben és Magyar Péter környezetében is feltűnt. Arról is értesült a lap, hogy a legnagyobb eséllyel Kövesdy Attila lesz az új Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. 

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a Legfőbb Ügyészség

Friss fejlemény az MNB-s nyomozásban, Magyar Péter szerint „eső után köpönyeg”

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Nagyot lép előre az új magyar Országgyűlés egy fontos mutatóban Európában

A korábbi 14 százalékról 25-re ugrik a nők aránya, de még így is az európai átlag alatt marad. 

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.  

Összeállt az új miniszterek névsora

Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

