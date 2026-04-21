Júniusig fellélegezhet a főváros a szolidaritási adó alól – jelentette be Karácsony Gergely

„Megcsináltuk! Azt ígértem a budapestieknek, hogy bármi is lesz, valahogy túlélünk, és eljuttatom a várost a következő kormány megalakulásáig. Jelentem: a küldetés sikerült. Hétfőn az Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól” – írta Karácsony Gergely Facebook-posztjában.

Mint a főpolgármester írja: Érdemes felidézni, hogy hogyan jutottunk el idáig. Az elmúlt években a kormány a húszszorosára emelte a fővárosra kivetett sarcot, idén már 100 milliárdot kellene fizetnünk – ebből a pénzből négyszer fel lehetne újítani a Lánchidat.

A kormány szándéka egyértelműen az volt, hogy csődbe vigye a fővárost, és ezen keresztül támadja az ellenzéket.

mi nem hagytuk magunkat. Pereltünk és nyertünk: a bíróság jogerős ítélete mondta ki, hogy a város kifosztása törvénytelen volt!

A kincstár mai döntéséből az következik, hogy a Magyar Péter vezette kormány megalakulása után nagyjából egy hónapunk lesz arra, hogy megállapodjunk a város működőképességét biztosító lépésekről. És azt is remélem, hogy az év végéig meg tudunk állapodni az én főpolgármesteri programomban és a Tisza választási programjában is szereplő Budapest-törvényről, amely egyszer és mindenkorra biztos és kiszámítható viszonyokat hoz a nemzet fővárosának mindennapjaiban – tette hozzá Karácsony Gergely.