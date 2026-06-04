Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

Az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján kivezetik a kiegészítő bányajáradékot, amelyet még a koronavírus-járványra hivatkozva vezetett be az előző kormány.

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A 24.hu értesülése szerint június 1-jétől már nem kell befizetni a kiegészítő bányajáradékot, mivel az ellentétes az uniós joggal. Erről az illetékes hatóság levélben tájékoztatta az érintett vállalatokat. A lap megkeresésére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) azt közölte:

Az SZTFH 2026 májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. Fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól.

A portál emlékeztetett, az Európai Bizottság még 2022-ben indított két kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány ellen – egyfelől a kiegészítő bányajáradék, másfelől az építőanyagok árának fixálása miatt. A bizottság az ügyben 2024-ben nyújtotta be keresetét az Európai Unió Bíróságánál (EUB), amely több ponton is nehezményezte például, hogy a bányajáradék elsősorban külföldi székhelyű vállalkozásokat érint, így közvetetten hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

Az EUB 2026 januárjában tette közzé az ítéletet, amely szerint a kiegészítő bányajáradék megfizetésének kötelezettsége a letelepedési szabadság korlátozásának minősül. Az Orbán-kormány azonban a távozásáig nem hajtotta végre a jogharmonizációt, így a közteher egészen júniusig fennállt – derült ki a cikkből.

Iparági információk szerint a bírósági döntés nyomán a magyar állammal szemben már számos kártérítési per van folyamatban, amelyeket az érintett vállalatok indítottak. A perek adott esetben tízmilliárdos nagyságrendre rúghatnak – tette hozzá a cikk.