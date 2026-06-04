2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Adó

Júniustól már nem kell befizetni az Orbán-kormány egyik különadóját

mfor.hu

Kivezetik a kiegészítő bányajáradékot.

Az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján kivezetik a kiegészítő bányajáradékot, amelyet még a koronavírus-járványra hivatkozva vezetett be az előző kormány.

A 24.hu értesülése szerint június 1-jétől már nem kell befizetni a kiegészítő bányajáradékot, mivel az ellentétes az uniós joggal. Erről az illetékes hatóság levélben tájékoztatta az érintett vállalatokat. A lap megkeresésére a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) azt közölte:

Az SZTFH 2026 májusában általános tájékoztatást adott a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség alá eső vállalkozásoknak, hogy – tekintettel az Európai Unió Bírósága 2026. január 22-én a C-144/24. sz. ügyben hozott ítéletére – mentesülnek a 2025. évi L. törvény XVII. Fejezetében foglaltak szerinti kiegészítő bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség alól.

A portál emlékeztetett, az Európai Bizottság még 2022-ben indított két kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány ellen – egyfelől a kiegészítő bányajáradék, másfelől az építőanyagok árának fixálása miatt. A bizottság az ügyben 2024-ben nyújtotta be keresetét az Európai Unió Bíróságánál (EUB), amely több ponton is nehezményezte például, hogy a bányajáradék elsősorban külföldi székhelyű vállalkozásokat érint, így közvetetten hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

Az EUB 2026 januárjában tette közzé az ítéletet, amely szerint a kiegészítő bányajáradék megfizetésének kötelezettsége a letelepedési szabadság korlátozásának minősül. Az Orbán-kormány azonban a távozásáig nem hajtotta végre a jogharmonizációt, így a közteher egészen júniusig fennállt – derült ki a cikkből.

Iparági információk szerint a bírósági döntés nyomán a magyar állammal szemben már számos kártérítési per van folyamatban, amelyeket az érintett vállalatok indítottak. A perek adott esetben tízmilliárdos nagyságrendre rúghatnak – tette hozzá a cikk.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

Sulyok Tamás szerint alkotmányos válsághelyzet jöhet

A köztársasági elnök erről ír posztjában.

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították.

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben

Ezzel Vége a Budapest Pride-ügynek.

Beesett a ruhaboltok forgalma, és a benzinpánik is lecsengett

Beesett a ruhaboltok forgalma, lecsengett a benzinpánik

Korábban nyolc egymást követő hónapban bővült a magyar kiskereskedelmi forgalom havi szinten, ez a sorozat szakadt meg áprilisban. Különösen a ruhaüzletek forgalma és az üzemanyag-fogyasztás esett vissza márciushoz képest, a legtöbben még nem pótolták a korábban elmaradt vásárlásokat. A benzinkutakon májusban is mérséklődhetett a forgalom, ami az egész kiskereskedelmi adatra negatív hatást gyakorolhat.

Tarr Zoltán fontos döntést hozott kikölcsönzött műtárgyakról

Tarr Zoltán fontos döntést hozott kikölcsönzött műtárgyakról

Minden múzeumtól bekérte a vonatkozó listát a minisztérium.

Végleg leszámolnának az Orbán-kormány kék plakátjaival, tömeges bontás jöhet

Végleg leszámolnának az Orbán-kormány kék plakátjaival, tömeges bontás jöhet

Jelentősen szigorítaná a közterületi plakátok szabályozását a Tisza Párt. 

Lemondatná a legfőbb ügyészt az ukrán pénzszállítók ügyvédje

Lemondatná a legfőbb ügyészt az ukrán pénzszállítók ügyvédje

Az ügyvédi iroda szerint távoznia kell hivatalából dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek, miután kiderült, hogy Orbán Viktor döntött a március 5-ei ukrán pénzszállítókkal szembeni terrorelhárítási akcióról.

Menesztették a budapesti rendőr-főkapitányt, mutatjuk, ki ült a helyére

Menesztették a budapesti rendőr-főkapitányt, mutatjuk, ki ült a helyére

Terdik Tamás szerdán már nem főkapitány, Baricska Norbert Tamás vezeti a budapesti rendőrséget.

Vitézy Dávid lépett: új vezetőt nevezett ki a MÁV Szolgáltató Központ élére

Vitézy Dávid lépett: új vezetőt nevezett ki a MÁV Szolgáltató Központ élére

A vasúttársaság kiszolgáltatott helyzetét az előző vezetés nem orvosolta, minden vezető azonnali hatállyal távozott.

A történelem szemétdombjára küldi a Tisza a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A történelem szemétdombjára küldi a Tisza Párt a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Megszületett a törvényjavaslat a hivatal megszüntetésére: amint megszavazza az Országgyűlés, másnap már hatályba is lép.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG