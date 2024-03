K. Endre már 2021-ben is megdöbbentő lépésre vetemedett

Lapunk is megírta, hogy az államfői kegyelemben részesített egykori igazgatóhelyettes megkereste az egyik molesztált áldozatot februárban, ekkor ennivalót, cigarettát vett a most 21 éves fiúnak és édesanyjának, illetve pénzt is adott a fiúnak azért, hogy videóra mondja, nem követte el azt, ami miatt jogerősen elítélték. Ő ezt akkor megtette, K. Endre azonban újabb találkozót kért tőle, ezt pedig már rögzítette az RTL stábja is.

Az RTL.hu beszámolója szerint azonban K. Endre egyáltalán nem először próbálta meg elérni, hogy az áldozat tisztára mossa a nevét, a Házon kívül műsornak nyilatkozva a fiatal ugyanis elárulta, a volt igazgatóhelyettes még 2021-ben, a jogerős ítélete után kereste meg először, mielőtt börtönbe kellett vonulnia, és arra kérte, írjon le egy olyan szöveget, amely az ártatlanságát igazolja. A fiú beszámolója szerint ekkor egy hajléktalanszállón kereste fel a volt igazgatóhelyettes, és a papír megírásáért cserébe gyorsétterembe vitte, ételt vett neki és cigarettát édesanyjának.

A portál emlékeztetett, K. Endre két napja a Facebookon arról írt, hogy a nyilvánosság számára közzétehető, támogató nyilatkozatot kért a fiútól, mert első nyilatkozata szerinte nem volt egyértelmű, ezért pontosítani szerette volna.