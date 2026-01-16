Kampányfinis: Magyar Péterék nagyon furfangos ötlettel álltak elő

„Ha szeretnéd, hogy a városodban, az utcádban, a házadból is látszódjon, hogy milyen sokan vagyunk, akik változást akarunk, ajánld fel az ablakod, erkélyed, kerítésed vagy kerted egy Tisza-molinónak” – írta csütörtöki hírlevelében a Tisza Párt a támogatóinak a hvg.hu szerint. A jelentkezők földbe szúrható, felragasztható és felfüggeszthető molinót és plakátot is kérhetnek.

A párt indoklásként hozzáteszi: nem állnak rendelkezésükre „állami propagandamilliárdok”, így nem lesznek óriásplakátjaik és közpénzből finanszírozott reklámgépezetük sem.

Magyar Péterék kreatív módon jutnának ingyenreklámhoz

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A lap szerint Magyar Péter pártelnök múlt héten egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy tavaly mintegy 3 milliárd forintból gazdálkodtak. Ebből 1,9 milliárd forintot a havi rendszeres támogatók adtak, további 1,1 milliárd forint pedig egyszeri adományokból érkezett be.

Azt nem tudta pontosan megmondani, hogy mennyi pénzt költhet el a Tisza Párt a kampányra, de szerinte csak töredékét annak, mint amennyiből a Fidesz kampányol. Az országgyűlési választásokat április 12-én tartják majd.

Magyar Péter pénteken azt közölte, hogy szombaton megnevezi majd a párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőjét.