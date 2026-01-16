2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Magyar Péter Politikai kommunikáció Tisza Párt

Kampányfinis: Magyar Péterék nagyon furfangos ötlettel álltak elő

mfor.hu

A Tisza Párt arra kéri a támogatóit, hogy tegyenek ki ablakukba vagy éppen kertjükbe egy Tisza-molinót.

„Ha szeretnéd, hogy a városodban, az utcádban, a házadból is látszódjon, hogy milyen sokan vagyunk, akik változást akarunk, ajánld fel az ablakod, erkélyed, kerítésed vagy kerted egy Tisza-molinónak” – írta csütörtöki hírlevelében a Tisza Párt a támogatóinak a hvg.hu szerint. A jelentkezők földbe szúrható, felragasztható és felfüggeszthető molinót és plakátot is kérhetnek.

A párt indoklásként hozzáteszi: nem állnak rendelkezésükre „állami propagandamilliárdok”, így nem lesznek óriásplakátjaik és közpénzből finanszírozott reklámgépezetük sem.   

Magyar Péterék kreatív módon jutnának ingyenreklámhoz
Magyar Péterék kreatív módon jutnának ingyenreklámhoz
Fotó: Facebook/Magyar Péter

A lap szerint Magyar Péter pártelnök múlt héten egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy tavaly mintegy 3 milliárd forintból gazdálkodtak. Ebből 1,9 milliárd forintot a havi rendszeres támogatók adtak, további 1,1 milliárd forint pedig egyszeri adományokból érkezett be.

Azt nem tudta pontosan megmondani, hogy mennyi pénzt költhet el a Tisza Párt a kampányra, de szerinte csak töredékét annak, mint amennyiből a Fidesz kampányol. Az országgyűlési választásokat április 12-én tartják majd.

Magyar Péter pénteken azt közölte, hogy szombaton megnevezi majd a párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőjét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Mohu szerint félretájékoztatták azokat, akiknél tavaly járt utoljára kukásautó

A Mohu szerint félretájékoztatták azokat, akiknél tavaly járt utoljára kukásautó

Mindennapos program lett a kukák ki- és behúzása Budán, pedig a Mohu éppen arra kéri a lakókat, hogy ezt ne tegyék – csak éppen nem ürítik ki a szemeteseket. Büntetés azokat sem fenyegeti, akik zsákokban pakolják ki a hulladékot az utcára, de előfordulhat, hogy ők vaddisznókkal találják szembe magukat. A Mohu az Mforral azt közölte, hogy a hóhelyzet előtt minden rendben volt, de beszéltünk olyan XII. kerületi lakóval, aki több mint három hete tetriszezik a szemeteszsákokkal otthon. Az óbudai polgármester lapunknak arról beszélt: a Mohu reakciója nyegle és elfogadhatatlan.

Az összes uniós nagykövetet kiosztja pénteken Szijjártó Péter

Az összes uniós nagykövetet kiosztja pénteken Szijjártó Péter

Semmilyen bírálatot vagy kritikát nem fogad el a magyar kormány a választásokkal kapcsolatban.

Nagy bejelentéssel készül szombatra Magyar Péter

Nagy bejelentéssel készül szombatra Magyar Péter

Fontos emberét nevezi meg a Tisza elnöke.

Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

Hideg, Brüsszel, háború, petíció – ezekről esett a legtöbb szó.

Nem találná ki, hol van a legkevesebb jelentkező szavazatszámlálásra

De van egy kerület, amelyet mindenki elkerül.

Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton a közösségi oldalára kitett videóban számolt be csütörtök délután.

Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem indul az áprilisi választáson Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom. 

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Egységes javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására a fuvarozói szakmai szervezetek február 15-éig – közölte a NiT Hungary csütörtökön.

Kiderült, miért nem egy napon utalják a nyugdíjakat – Lázár János mégsem szállt ki a munkából? Ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban tartották a tájékoztatót.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168