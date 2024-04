Kamuprofilok egy ellenzéki pártnál?

2023 őszén jött először szembe a jelenség: budapesti egyetemistáknak tűnő, újonnan, egy időben létrehozott, erősen kamugyanús profilok kezdtek tömegesen ismerkedésbe a Facebookon, válogatás nélkül bekövetve mindenkit, akit feléjük sodort az algoritmus – fedezte fel a 444. A kamu profilképek közül néhányról már messziről látszik, hogy mesterséges intelligenciával készültek, de vannak egészen megtévesztő, emberszerű oldalak is.

A Momentum használja az offline felületeket is

Fotó: Momentum facebook

A profilokban közös, hogy rengeteg politikai tartalmat, zömében az ellenzéki Momentumhoz köthető posztokat osztanak meg, igaz, néha becsúszik egy-egy macskás bejegyzés is, fenntartva az átlagos budapesti fiatal látszatát. Ha hihetetlen Momentum-megszállottságuk és generált profilképük nem is lenne eléggé árulkodó, több más szempontból is gyanúsak. Az interneten saját profiljukon kívül semmi sincs róluk, állítólag elvégzett iskoláik oldalain sem találhatók meg, közös ismerőseink – vannak ilyenek – közül senki sem emlékszik, hogy személyesen találkozott volna bármelyikükkel.

A profilok eredete egyelőre ismeretlen, elképzelhető, hogy egyetemi feladatról, közösségimédia-kísérletről vagy pártfanatikusok arc nélküli igeterjesztő projektjéről van szó. A jelenség nem korlátozódik teljesen momentumos álprofilokra, találtam fideszes és mihazánkos kamugyanús bácsit is, ezek a profilok is 2023 őszén készültek.

Kapcsolódó cikk Az ellenzéki mintaváros, mely tíz éve még „fullfideszes” volt Jászberényben a lokálpatrióták az újrázásban bíznak, a kormánypártok konfliktusmentes kampányt ígérnek.

A Momentum nem tud róla

Több egykori és jelenlegi momentumos vezetőt is sikerült megkérdeznie a 444-nek a fura profilokról. Egybehangzóan állították, a pártnak semmi köze a jelenséghez, és elképzelésük sincs, ki hozta létre ezeket, és milyen célból. Azt, hogy ismert momentumos arcok is szerepelnek a kamugyanús profilok fb-ismerősei között, egyikük azzal magyarázta, hogy „a sok közös momentumos ismerős miatt én is visszajelöltem például, szerencsére vagyunk annyian, hogy ne ismerjek mindenkit személyesen”. Egy kollégája azt mondta, ő azért jelölt vissza egy neki már eleve gyanús alakot, hátha többet tud meg róla, de a profiljából ismerősként sem kapott több információt. „Szóval, ez nem egy ilyen Momentumos trollfarm-kezdemény” – igyekezett megnyugtatni minket beszélgetőpartnerünk.