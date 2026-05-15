Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete a Magyar Közlönyben jelent meg.

Indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzet miatt, a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető.

A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki.

Csak Magyarország határain belüli töltőállomásokon, kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából használható fel a felszabadított mennyiség. A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint lehet. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell, hogy fordítsa.

A reggeli órákban tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Az Európában használt Brent típusú kőolaj 106 dollár 90 centen, míg az amerikai könnyűolaj 102 dollár 38 centen mozgott.