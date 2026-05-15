2p
Közélet

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

mfor.hu

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete a Magyar Közlönyben jelent meg.

Indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzet miatt, a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető.

 

A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. 

Csak Magyarország határain belüli töltőállomásokon, kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából használható fel a felszabadított mennyiség. A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint lehet. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell, hogy fordítsa.

A reggeli órákban tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Az Európában használt Brent típusú kőolaj 106 dollár 90 centen, míg az amerikai könnyűolaj 102 dollár 38 centen mozgott. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Szavazzon! Ki legyen a köztársasági elnök Sulyok Tamás helyett?

Több név is felmerült az alternatívák közt.

Történelmi fotó a Tisza-kormány első kormányüléséről

Magyar Péter

Svájci lap: Magyar Péternek van érzéke a rendezéshez

Természetesen Svájcba is eljutott a magyar kormányváltás híre.    

