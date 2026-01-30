2p
Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

mfor.hu

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője egyeztetés után bevezetné az eurót.

„A választást követően azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást, mert nem így, hanem kidolgozott stratégiával kell irányba állítani az országot” – mondta Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, aki hosszú interjút adott a Magyar Hangnak, amit a Telex szemlézett. Az ellenzéki párthoz nemrég csatlakozott korábbi üzletember aggasztónak tartja, hogy jelenleg olyan országok gazdaságai húznak el mellettünk, amelyeket húsz évvel ezelőtt még Magyarország előzött.

Az euró bevezetését fontosnak tartják, de a lépést széles társadalmi és szakmai egyeztetés fogja megelőzni, mondta Kapitány István. Úgy fogalmazott:

„a Tisza Párt egyik fontos célja az euró mielőbbi bevezetése az ország gazdasági teljesítményének függvényében, ennek időpontjára vonatkozóan már készülnek a tervek.”

Kapitány István több intézkedést is említett az interjúban, amelyet a Tisza Párt kormányra kerülése után megtenne:

  • megtartják és több ponton kiegészítik a rezsicsökkentést
  • csökkentenék az államadósság után fizetendő kamatköltségeket
  • szakmai és társadalmi egyeztetés után bevezetnék az eurót
  • 500 milliárd forint plusz forrást fordítanak az állami egészségügy legnagyobb problémáinak megoldására
  • az új adórendszer „barátibb” lesz, jobban figyelembe veszi majd a szociális szempontokat

Ami visszafogja a magyar gazdaság növekedését, az Kapitány szerint többek között az, hogy egy kiválasztott réteget támogat a kormány, ami kiiktatja a versenyt, és ezek a kedvezményezett szereplők nem állják meg a helyüket a nemzetközi piacon. Eközben a kabinet rángatja a kormányt, és felesleges beruházásokra költ vagyonokat, mondta a politikus – szemlézte a Magyar hang interjúját a Telex.

