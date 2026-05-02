Kapitány István bejelentette a terveit

A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban. Kapitány István azt mondta: egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz.

„Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak” – tette hozzá.

Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. „Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze” – hangsúlyozta. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket.

„Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát, felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvez” – fűzte hozzá.

Szólt arról is, hogy kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekiállnak a felesleges bürokrácia visszavágásának. „Mindezek a lépések sok időt vesznek igénybe, amelyhez részünkről fáradhatatlan munka szükséges” – mondta Kapitány István, aki azt ígérte, „érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet”.