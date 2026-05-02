Kapitány István bejelentette a terveit

A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére.

A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza-kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban. Kapitány István azt mondta: egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz.

„Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak” – tette hozzá.

Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. „Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze” – hangsúlyozta. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket.

Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát, felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvez” – fűzte hozzá.

Szólt arról is, hogy kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekiállnak a felesleges bürokrácia visszavágásának. „Mindezek a lépések sok időt vesznek igénybe, amelyhez részünkről fáradhatatlan munka szükséges” – mondta Kapitány István, aki azt ígérte, „érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet”.

(MTI)

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, Magyar Péter a leendő miniszterelnök ismertette az aznapi programot.

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Varga Mihály

A ’90-es rendszerváltás óta nem látott fejleményt hoz itt is Magyar Péter miniszterelnöksége?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy úgy tűnik, végre megtörik az a rendkívül rossz magyar szokás, hogy az újonnan hivatalba lépő kormányfő persona non gratának tartja a más pártot képviselő elődje általa jelölt jegybankelnököt. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Hamar összejött egy nagyobbacska összeg az autók értéke alapján.

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

A leendő miniszterelnöknek a húga és sógora is érintett.

Magyar Péter a 100 millió forintról: mindent visszafizetünk

Wáberer György nagy összegű támogatása került a középpontba.

Tengernyi adatot loptak a kormányközeli médiacégtől – nyilvánosságra hozták

Szerződések, bérjegyzékek. Azt ígérték mindent borítanak.

Budapesti lakosok, banki ügyfelek – mutatjuk a május eleji változásokat!

Az új hónap ismételten több újdonságot is tartogat: összegyűjtöttük, hogy pontosan mik ezek.

Két újabb minisztert jelentett be Magyar Péter

Melléthei-Barna Márton az igazságügyit, Pósfai Gábor pedig a belügyi tárcát kapja. 

Rámegy a Tisza a szennyező gyárakra

Új hatóságot jelentettek be.

