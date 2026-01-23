4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet A hét margójára Fidesz Közművek, rezsi Tisza Párt Kapitány István Orbán Viktor

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Túl sokat mosolyog, olyan, mint egy Blend-a-med reklám. Így jellemezte egyik, kormánypártinak közel sem nevezhető ismerősöm a Tisza Párt múlt szombaton bemutatott új emberét, Kapitány Istvánt.

Reakciója tökéletesen visszaadja a Magyarországon az utóbbi évtizedekben kialakult közhangulatot: sokan nézik gyanakodva a finoman szólva elhasználódott hazai közéletünkben újonnan feltűnt arcokat. Pláne, ha az most a Tiszához kötődik, úgy, hogy korábban a kormánymédia a tenyerén hordozta. A TV2 még a Példaképek című műsorát is vele indította tavaly márciusban, ami nem is csoda, hiszen jó két és fél éve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – ma már azt kell, hogy írjam: horribile dictu! – kitüntette.

Gulyás Gergely becsületére legyen mondva, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kihangsúlyozta, a kitüntetések odaítélésekor a szakmai teljesítményt nézik, és „a kitüntetésnek nem feltétele az Orbán-kormánnyal való egyetértés”. Miközben emlékeztetett arra, hogy Kapitány a Shell globális alelnökeként elért eredményeiért és a magyar gazdaság érdekében végzett munkájáért kapta meg 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Persze nem lenne Gulyás Gulyás, a Fidesz meg a Fidesz, ha nem biggyesztették volna azért oda a héten többen is azt a megjegyzést, hogy a Tisza új embere „globalista”, aki szerintük most egy olyan politikai oldalra állt, amely „nem a magyar érdekeket képviseli”.

Jobb híján mondogatják ezt, mivel más fogást nem találtak Kapitányon – eddig. Próbálkoztak ugyan azzal, hogy kormányra kerülve (akár miniszterelnöki, akár gazdasági, energetikai miniszterként) eltörölné a rezsicsökkentést (emellett az árrésstopot is), ám ezt a kacsát hamar lelőtte maga az érintett és az őt alkalmazó párt. Mondván, ha nyernének április 12-én, akkor  is megtartanák a rezsicsökkentést, sőt, azt szociális alapon ki is terjesztenék. Céljuk ugyanis nem a kivezetés, hanem egy igazságosabb és fenntarthatóbb rendszer kialakítása.

Arra egyáltalán nincs garancia, hogy ezzel lekerült volna a napirendről a rezsicsökkentés – ahogy Rezsiszilárd (azaz Németh Szilárd rezsibiztos) fogalmazott – „kinyírása”. Hiszen láttuk, mi történt a Tisza állítólagos 1300 milliárd forintos megszorítási tervével: hiába mondta ki a bíróság, hogy nem létezik a fő ellenzéki erőnek tulajdonított 600 oldalas „gazdasági csomag”, amelyről az Index korábban cikkezett, ez nem akadályozza meg a Fideszt, hogy továbbra is ezzel riogatva kampányoljon.

Orbán Viktor a tűzzel játszik?
Orbán Viktor a tűzzel játszik?
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ugyanakkor érezhette Orbán Viktor, hogy a Kapitány ellen felhozott vádak nem elegendőek. Ezért vethette be a csodafegyvert. Azt, ami a 2013-as elindítása óta szépen hozta a szavazatokat a Fidesznek, így túlzás nélkül lehet állítani, hogy a sorozatos kétharmados győzelmek fő záloga. A rezsicsökkentést. Hiába érte számos szakmai kritika ezt az intézkedést, s mutattunk már rá cikkeinkben számtalanszor, hogy például

  • a rendszer nem tesz különbséget a rászorulók és a tehetősek között: egy nagy medencés villa fűtését is ugyanúgy támogatta az állam, mint egy kisnyugdíjas lakását (2022-ig korlátlanul, azóta az átlagfogyasztásig),
  • vagy hogy a piaci és a rezsicsökkentett ár közötti különbséget az államnak kell pótolnia, ami magas világpiaci árak esetén több száz vagy ezer milliárd forintos lyukat üthet a költségvetésen,
  • illetve torzítja a piaci versenyt és gátolja az energiahatékonysági beruházásokat, a fixen alacsony árak miatt a lakosság nem érdekelt az ingatlanok energetikai korszerűsítésében (szigetelés, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés),

a rezsicsökkentés él és vírul.

Sőt az évtizedek óta nem látott hideghullám hatására még fel is csavarták azt. Átvállalva a januári fűtési számláknál jelentkező többletfogyasztás költségét, nemcsak a gázfűtésnél, hanem más fűtési módoknál (például távhő, elektromos fűtés) is, hogy senki ne fizessen többet a rendkívüli hideg miatt a szokásos havi átlagnál.

Kérdés, ez most is elég lesz-e a győzelemhez (persze a többi, a lakosságnak kedvező intézkedéssel együtt), vagyis ahhoz, hogy a Fidesznek a Tiszával szemben a független közvélemény-kutatónál meglévő hátrányát előnnyé kovácsolja.

79 nap múlva megtudjuk.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter

Nagy árat fizetnek Magyar Péterék, mert nem támogatták von der Leyent

Fél évig nem szólalhatnak fel az EP-ben, mivel nem vettek részt a néppárti Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán.         

Óriási mínuszokban az MCC ingatlanfejlesztő cégei

Megtalálták a nyertest, akitől villamos energiát vásárol az MCC a hét ingatlanfejlesztő cégének. Ennek kapcsán rápillantottunk a pár éve alapított cégek adataira, s egy kivétellel kisebb-nagyobb veszteséget görgetnek maguk előtt. Van, amelyiknek 1 milliárd forintos hátraléka van.

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Külügyi és oktatási vezető is előléphet a Tisza Pártból

Magyar Péter azt írta, szombaton bemutatja a Tisza Párt a külügyi területekért felelős szakértőjét, napokkal ezután pedig a párt oktatásügyi szakértője következhet. Arról is kiszivárogtak információk, hogyan épül fel a kampányuk.

Dagad a gázmaffia-ügy

Dagad a gázmaffia-ügy

Több gyanúsított, és az előzetesben lévők letartóztatásának meghosszabbítását is kérte az ügyészség.

Itt van, mit lehet tudni a rezsistopról – ez volt a Kormányinfó percről percre

A megszokott időben érkezik a Kormányinfó.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont – írja friss elemzésében a Republikon Intézet.

Medián: az emberek jobban félnek, hogy kilépünk az EU-ból, mint a háborútól

Nem véletlen, milyen korcsoportokra hajtanak a pártok. 

Így reagált Magyar Péter a januári rezsistopra

A Tisza Párt elnöke nincs elájulva a januári rezsistoptól, amit Orbán Viktor pár órája jelentette be.

Nagyon jó hírt közölt a BKV

Újabb jelentős bérfejlesztésről állapodott meg a BKV vezetése a szakszervezetek képviselőivel: 2026-ban összesen 9,2 százalékkal emelkednek a bérek a társaságnál. Ennek keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. A folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a bérek a BKV-nál, ez megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Mire készülnek Orbán Viktorék? Jön a Kormányinfó, ezt jelenthetik be

Csütörtökön délelőttre hívták össze a sajtót.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168