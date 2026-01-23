Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Túl sokat mosolyog, olyan, mint egy Blend-a-med reklám. Így jellemezte egyik, kormánypártinak közel sem nevezhető ismerősöm a Tisza Párt múlt szombaton bemutatott új emberét, Kapitány Istvánt.

Kapcsolódó cikk Itt van Magyar Péter előre beígért nagy bejelentése A Shell korábbi alelnöke az új igazolás.

Reakciója tökéletesen visszaadja a Magyarországon az utóbbi évtizedekben kialakult közhangulatot: sokan nézik gyanakodva a finoman szólva elhasználódott hazai közéletünkben újonnan feltűnt arcokat. Pláne, ha az most a Tiszához kötődik, úgy, hogy korábban a kormánymédia a tenyerén hordozta. A TV2 még a Példaképek című műsorát is vele indította tavaly márciusban, ami nem is csoda, hiszen jó két és fél éve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – ma már azt kell, hogy írjam: horribile dictu! – kitüntette.

Gulyás Gergely becsületére legyen mondva, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón kihangsúlyozta, a kitüntetések odaítélésekor a szakmai teljesítményt nézik, és „a kitüntetésnek nem feltétele az Orbán-kormánnyal való egyetértés”. Miközben emlékeztetett arra, hogy Kapitány a Shell globális alelnökeként elért eredményeiért és a magyar gazdaság érdekében végzett munkájáért kapta meg 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Kapcsolódó cikk Itt van, mit lehet tudni a rezsistopról – ez volt a Kormányinfó percről percre A megszokott időben érkezett a Kormányinfó.

Persze nem lenne Gulyás Gulyás, a Fidesz meg a Fidesz, ha nem biggyesztették volna azért oda a héten többen is azt a megjegyzést, hogy a Tisza új embere „globalista”, aki szerintük most egy olyan politikai oldalra állt, amely „nem a magyar érdekeket képviseli”.

Jobb híján mondogatják ezt, mivel más fogást nem találtak Kapitányon – eddig. Próbálkoztak ugyan azzal, hogy kormányra kerülve (akár miniszterelnöki, akár gazdasági, energetikai miniszterként) eltörölné a rezsicsökkentést (emellett az árrésstopot is), ám ezt a kacsát hamar lelőtte maga az érintett és az őt alkalmazó párt. Mondván, ha nyernének április 12-én, akkor is megtartanák a rezsicsökkentést, sőt, azt szociális alapon ki is terjesztenék. Céljuk ugyanis nem a kivezetés, hanem egy igazságosabb és fenntarthatóbb rendszer kialakítása.

Arra egyáltalán nincs garancia, hogy ezzel lekerült volna a napirendről a rezsicsökkentés – ahogy Rezsiszilárd (azaz Németh Szilárd rezsibiztos) fogalmazott – „kinyírása”. Hiszen láttuk, mi történt a Tisza állítólagos 1300 milliárd forintos megszorítási tervével: hiába mondta ki a bíróság, hogy nem létezik a fő ellenzéki erőnek tulajdonított 600 oldalas „gazdasági csomag”, amelyről az Index korábban cikkezett, ez nem akadályozza meg a Fideszt, hogy továbbra is ezzel riogatva kampányoljon.

Orbán Viktor a tűzzel játszik?

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ugyanakkor érezhette Orbán Viktor, hogy a Kapitány ellen felhozott vádak nem elegendőek. Ezért vethette be a csodafegyvert. Azt, ami a 2013-as elindítása óta szépen hozta a szavazatokat a Fidesznek, így túlzás nélkül lehet állítani, hogy a sorozatos kétharmados győzelmek fő záloga. A rezsicsökkentést. Hiába érte számos szakmai kritika ezt az intézkedést, s mutattunk már rá cikkeinkben számtalanszor, hogy például

a rendszer nem tesz különbséget a rászorulók és a tehetősek között: egy nagy medencés villa fűtését is ugyanúgy támogatta az állam, mint egy kisnyugdíjas lakását (2022-ig korlátlanul, azóta az átlagfogyasztásig),

vagy hogy a piaci és a rezsicsökkentett ár közötti különbséget az államnak kell pótolnia, ami magas világpiaci árak esetén több száz vagy ezer milliárd forintos lyukat üthet a költségvetésen,

illetve torzítja a piaci versenyt és gátolja az energiahatékonysági beruházásokat, a fixen alacsony árak miatt a lakosság nem érdekelt az ingatlanok energetikai korszerűsítésében (szigetelés, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés),

a rezsicsökkentés él és vírul.

Sőt az évtizedek óta nem látott hideghullám hatására még fel is csavarták azt. Átvállalva a januári fűtési számláknál jelentkező többletfogyasztás költségét, nemcsak a gázfűtésnél, hanem más fűtési módoknál (például távhő, elektromos fűtés) is, hogy senki ne fizessen többet a rendkívüli hideg miatt a szokásos havi átlagnál.

Kérdés, ez most is elég lesz-e a győzelemhez (persze a többi, a lakosságnak kedvező intézkedéssel együtt), vagyis ahhoz, hogy a Fidesznek a Tiszával szemben a független közvélemény-kutatónál meglévő hátrányát előnnyé kovácsolja.

79 nap múlva megtudjuk.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)