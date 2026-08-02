Kapitány István megírta: ez vár Paksra a következő órákban

A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még vasárnap, a paksi atomerőmű 44 éves történetében először teljesen megszűnik a villamosenergia-termelés – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.

Közlése szerint az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent.

A mínusz 134 centiméteres vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani.

A teljes leállítás ellenőrzött műszaki folyamat.

Az erőmű biztonsága garantált, a leállított blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll – olvasható a bejegyzésben.

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Kapitány István rögzítette: Magyarország villamosenergia-rendszere továbbra is stabilan működik. A szakemberek gyors és összehangolt munkájának köszönhetően ismét teljes kapacitással termel a százhalombattai Dunamenti Erőmű helyreállított egysége, így 380 megawattnyi hazai termelőkapacitás tért vissza a rendszerbe – írta az MTI.



Kapitány istván teljes bejegyzése itt olvasható.