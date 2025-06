Karácsony Gergely a fővárosi cégeket járja, jöhetnek a figyelmeztető sztrájkok?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A főpolgármester azt írta: a Budapest-család dolgozóit tömörítő szakszervezetek a partnereik, és a hétfői egyeztetésen is megerősítették, hogy sztrájkbizottság alakul.

„Eddig annyi történt, hogy a Fidesz továbbra is a kormányt szolgálja Budapest helyett, Vitézy Dávid négyszeresére akarja emelni a diákbérletek árát – holott a tarifamegállapodásból bevétele van a városnak –, a Tisza-frakció pedig nem kíván részt venni az egyeztetésen. No comment” – fogalmazott.

Karácsony Gergely emlékeztetett, egyeztetéseket kezdeményezett a frakciókkal is: „el kell dönteniük, hogy a probléma vagy a megoldás részévé akarnak válni.”

Közölte, hétfőn ülésezett a Likviditási Munkacsoport, amelynek feladata, hogy áttekintse és priorizálja az összes számlát. Elsőként a BKV és az idősotthonok dolgozóit tájékoztatta a kialakult helyzetről, és egész héten járja a fővárosi cégeket, hogy minél több munkatárssal tudjon személyesen is beszélni – írta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!