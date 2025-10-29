Karácsony Gergely: a kormány újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról

Mint írta, „az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés.” Hozzátette:

Eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatunkra 22 milliárdot biztosít az állam. Vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni. Ez pedig azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható. Az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető.

A főpolgármester úgy fogalmazott:

ezt okozza a fővárosnak a kormány, az a kormány, amelyiknek több mint fél év is kevés volt ahhoz, hogy az általa is szorgalmazott tárgyalási javaslatunkra legalább reagáljon. Pedig már lassan az összes állami ellenőrző szerv, minden rövidítés, az ÁSZ, a FÁSZ, az AB, mindenki kimondta: megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető. Lehet ezt még húzni, kivéreztetésre játszani előre megfontolt politikai szándékból, de újra mondom, nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés: aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja.

Karácsony Gergely teljes posztját itt nézheti meg: