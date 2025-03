Karácsony Gergely: „A Tiszával kialakuló tíz konfliktusból kilencről nem is beszélek”

Karácsony Gergely a Tiszával való konflitusról beszélve úgy fogalmazott: „A Tiszával kialakuló tíz konfliktusból kilencről nem is beszélek. Megoldjuk házon belül, de nehezen követhető, hogy mit támogatnak és mint nem, főleg, hogy miért. A kuratóriumok teljes sorcseréje beleillik abba a gondolatsorba, amelynek eredményeként Tüttő Kata, akit most első magyarként uniós intézmény vezetőjévé választottak, vagy Kiss Ambrus nem lehet a helyettesem. Utóbbi azért, mert 14 évvel ezelőtt szakállamtitkár volt, miközben a mindenki elismeri a munkáját, minden ügyben tőle kérnek segítséget, mégse szavazzák meg, aki viszont két éve még az Orbán-kormányban volt helyettes államtitkár, na, az maga a hérosz. Értem én, hogy a fő cél, hogy üssék-vágják a Fideszt, de közben nem sérülhetnek azok az elvek és értékek, amelyekért valójában kormányváltást szeretnénk.”

„Tulajdonképpen mindenkit körülöttem. Súlyos tévedés azt mondani, hogy a régi hatalmi elit emberei ülnek a kuratóriumokban. Nem. Olyan emberek ülnek ott, akik bármely európai nagyvárosban betölthetnének hasonló posztot. Bódis Kriszta sokat tett a szegénység ellen, elismerem a munkásságát, de a fővárosi szociális ellátórendszerben nem dolgozott, szemben például Kártyás Irénnel, aki 30 éve vezeti a Menhely Közalapítványt. De menesztenék Bardóczi Sándort is a Zöld Alapítvány éléről, Ámon Adát a Klímaügynökségből, amely szervezetért kiálltak a legfontosabb hazai zöld civil szervezetek.”

A Fővárosi Közgyűlés ülései egyre feszültebbé válnak. Karácsony úgy véli, hogy a Fidesz politikai porondként használja a közgyűlést, célja nem a város ügyeinek előmozdítása, hanem az ellenzéki vezetés provokálása. Emellett szerinte a Vitézy-Tisza tandem is tudatosan próbálja átalakítani a fővárosi intézményrendszert és leváltani a jelenlegi szakembereket.

A főpolgármester megerősítette, hogy idén is részt vesz a Pride-on. Már főpolgármestersége előtt is rendszeresen jelen volt a rendezvényen, és ez a jövőben sem változik.

Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjúban megerősítette, hogy a főváros idén is támogatja a Budapest Pride szervezését, és a rendezvény megtartása nem kérdéses. „Vagy mindenki szabad egy városban, vagy senki sem az” – mondta, hozzátéve, hogy egy uniós tagállamban nem lehet betiltani a Pride-ot. Szerinte a tiltási szándék nem a szexuális kisebbségek jogairól szól, hanem politikai figyelemelterelés. „A gazdasági gondokon, a szavazóbázis olvadásán úrrá lenni nem tudó Fidesznek kell valami, amivel elterelheti a választók figyelmét” – fogalmazott.

