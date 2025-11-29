3p
Karácsony Gergely: „A város lelkét támadják”

Nem állítom, hogy mindig mindent tökéletesen csináltunk, de a nagy képlet az, hogy az Orbán-kormány az ellenzéki vezetésű főváros tönkretételén keresztül támadja az ellenzéket – mondja a budapesti főpolgármester.

A Budapest Büszkeség Menete 2-vel kapcsolatban Karácsony Gergely azt mondta: néhány óra alatt több ezren jelezték részvételi szándékukat. Fel is merült, hogy a Clark Ádám térnél nagyobbat keressenek gyülekezőhelynek.

„Akkor a szabad szerelemért, most a szabad városért menetelünk. A szabadság a közös nevező. Messze túlmutat ez már a pénzügyeken, a kormány egyértelmű szándéka Budapest tönkretétele, megalázása, autonómiájának csorbítása. A város lelkét támadják” – jelentette ki a Népszavának adott interjúban. 

Arról is beszélt, hogy a mostani nem tud csak az ő harca lenni, mert a kormány sarcainak elsődleges kárvallottjai azok, akik működtetik ezt a várost, a Budapest-család dolgozói, és ha a város működésképtelen, annak minden budapesti, sőt, az agglomerációban élők is kárvallottjai lesznek. Őket akarja megóvni a kormány politikájának következményeitől.

"Az elmúlt években nagyon sok határozatot adott ki a kormány ki, amit azután nem tartottak be. Megijedtek, hogy mi nem tudjuk félrerántani a kormányt, mert a kormány az ő kezükben van. Rájöttek, hogy hülyeséget csinálnak, de nem tudják abbahagyni, mert már nem kormányként működnek, hanem kampánygépezetként.

Nem képesek belátni, hogy igazunk van - mondja Karácsony Gergely.
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Arról, hogy mi lesz a hétfői rendkívüli közgyűlésen elfogadásra javasolt határozat szövege, azt mondta, hogy gyakorlatilag megismétlik a szeptemberben elfogadottat. Az ÁSZ jelentése akkor megerősítette, hogy ebben a vitában nekik van igazuk. A kormány nem velük, hanem az Alkotmánybírósággal, a Kúriával, a Fővárosi Törvényszékkel és a választók kétharmadával megy szembe. Éppen a Népszava által közölt kutatásból derült ki, hogy a budapestiek kétharmada a kormányt tartja felelősnek a főváros siralmas pénzügyi helyzetéért.

Arra a kérdésre, hogy az újabb 6,2 milliárdos inkasszó után még bízik-e abban, hogy a kormány félrerántja a kormányt, azt válaszolta:

„Mit tehet még a főváros azon kívül, hogy összehúzta a nadrágszíjat, megpróbálta a miniszter szavaival élve okosba' megoldani, hogy a város működjön, megnyert minden pert, jelzéseket küldött, most utcára hívjuk a budapestieket? Mi mindent megtettünk.”

A Karmelita előtt átadott levélben 33 milliárd forintos hiányról írt Karácsony, a bérek pedig már 100 milliárdos nagyságrendű kiadást jelentenének. Arról, hogy esetleg nincs a kormány kasszájában ennyi tartalék, kijelentette:

„Akkor nem kellene kampányosztogatásra szórni a pénzt és ezer milliárddal kitömni a rokonokat és üzletfeleket. Ez nem pénzügyi, hanem politikai kérdés. Inkább ígérnek százmilliárdokat, mintsem elismerjék, hogy igazunk van”..

