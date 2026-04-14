5p
Közélet BKV - BKK Magyar Államkincstár Karácsony Gergely Önkormányzatok

Karácsony Gergely: „Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült"

mfor.hu

Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket – mondta Karácsony Gergely főpolgármester kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

Karácsony Gergely közölte: a vasárnapi választás eredményére tekintettel hétfőn levelet írt az államkincstár vezetőjének, és ebben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy „áprilisban – egyébként törvénytelen módon eljárva, de sajnos a korábbi időszak gyakorlatát követve – újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját”.

Jelenleg a fővárosi önkormányzat folyószámláján mínusz 6,5 milliárd forint van – mondta a főpolgármester, majd úgy fogalmazott: „ha megjelenik az államkincstár, és kihasználva ezt a politikai átmeneti időszakot, törvénytelenül inkasszálja a város folyószámláját, akkor hiába küzdöttünk az elmúlt hat évben azért, hogy a város működőképességét megőrizzük, már az áprilisi béreket sem tudjuk kifizetni”.

Karácsony Gergely jelezte, ha mégis megtörténne az inkasszálás, az nemcsak óriási károkat okozna, hiábavalóvá tenné az elmúlt évek küzdelmeit, és lehetetlenné tenné 27 ezer ember bérének a kifizetését, hanem szerinte bűncselekmény is.

„Az én felfogásom szerint ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, ez egy hivatallal való visszaélés, és biztos lehet abban az elnök úr, hogy érvényt fogunk szerezni a budapestiek igazságának, ha mégis megtenné ezt a törvénytelen és mindenki számára káros lépést” – fogalmazott Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely bizakodik, hogy a Magyar Államkincstár inkasszója nem sújt le ismét
Fotó: MTI

Rámutatott: az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól, hiszen hatvan napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. „Arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel – és egyébként úgy is nyilván hamarosan új állás után kell néznie valószínűleg – ne tegye tönkre a budapesti közszolgáltatásokat” – fogalmazott.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság 2024-ben kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás „ma működő rendszere alkotmányellenes”, és a 2023-as évre vonatkozóan a fővárosi önkormányzat jogerősen nyerte meg azt a pert, amit az államkincstárral szemben indítottak. Ez a kúriai döntés általános érvénnyel is kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás érvényesítésének ma meglévő módja törvénytelen – mondta.

A főpolgármester szerint nincs még egy olyan város az országban, ahol ennyire leszavazták volna az emberek az elmúlt tizenhat év korrupt politikáját.

Igazuk is volt – tette hozzá. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy a következő kormány hamar megalakul, és gyorsan érvényt tudnak szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amelyek az önkormányzati rendszer helyreállításáról szóltak, illetve a Tisza Párt programjában szereplő, a főváros működését törvényileg szabályozó megállapodást meg tudják kötni. Kérdésekre válaszolva a főpolgármester elmondta: a főváros és a kormány kapcsolata csak javulni tud, hiszen a mostani kapcsolat siralmas.

Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült – jegyezte meg. Karácsony Gergely kijelentette: egy felelős kormánynak minden önkormányzatot fontos partnernek kell tekintenie. „Úgyhogy én nagyon optimista vagyok, és alig várom, hogy megalakuljon a kormány” – tette hozzá. A főpolgármester kiemelte: ahhoz, hogy a főváros az idei évet tudja zárni, már az év közepén kell valamilyen kormányzati beavatkozás. Ez egy rövidtávú megoldást eredményezhet, de utána az egész önkormányzati rendszert újra kell gondolni, vissza kell adni az önkormányzatoktól elvett forrásokat és feladatokat – mondta.

Karácsony Gergely elmondta: a fővárosi önkormányzat és a kormány kapcsolata 35 éve rendezetlen, kellene törvényi meghatározás a kormány és a főváros együttműködése mibenlétének. Ez a vállalás szerepel a Tisza Párt programjában – mutatott rá. A főpolgármester szerint elő kell készíteni egy új önkormányzati rendszert. A „választópolgárok megelégelték az elmúlt tizenhat év jogállamsértő és demokrácialeépítő politikáját”, kétharmados többséget adtak a Tisza Pártnak, és ezt arra kell használni, hogy egy decentralizáltabb állami működést építsenek fel.

A főváros működésére vonatkozó kérdésre válaszolva arról beszélt: reméli, hogy le tudják zárni azt a politikai vitákkal sokszor túlságosan terhelt korszakot, amely az elmúlt időszakban kialakult, és helyre tudják állítani az önkormányzat működésének törvényes rendjét.

Így reméli azt, hogy a Tisza Párt a „fővárosi önkormányzatban is vállalja azt a politikai felelősséget, ami a frakció működésével jár”. Közölte: a főváros stabil működését csak úgy tudja elképzelni, ha van a Tisza Párt által is delegált főpolgármester-helyettes. Politikai megállapodás kérdése, hogy milyen helyettesek vannak még – mondta, majd hozzátette: reméli, hogy az országgyűlés megalakulása után a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén ezeket a kérdéseket rendezni tudják. Karácsony Gergely elmondta, a választás éjszakáján gratulált Magyar Péternek, de egyelőre még nem kereste. Szerinte jogos Magyar Péter miniszterelnök-jelölt azon felvetése, hogy több állami szerv vezetője mondjon le, hiszen a politika megváltozott.

„Az a helyzet, hogy a Fidesz felépített egy kétharmados hatalmat, és mindig a kétharmadra hivatkozott, amikor különböző pozíciókra egyébként nyilvánvalóan nem szakmai, hanem politikai okokból nevezett ki embereket”. Ez a politikai lojalitás megszűnt, ezért azt gondolja, hogy új helyzetet kell teremteni. A Váci úti, minapi tragikus baleset kapcsán a főpolgármester hangsúlyozta: sokkal szigorúbb fellépésre van szükség, és az ezzel kapcsolatos jogszabály-változtatási javaslatukat a Fővárosi Közgyűlés már megfogalmazta. Szerinte a közlekedési szabálysértéseket sokkal szigorúbban kellene büntetni.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG