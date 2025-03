Karácsony Gergely az utca helyett a YouTube-on mondott ünnepi beszédet

Mert vagy együtt vagyunk szabadok, vagy sehogy. Ideje megérteni, hogy amikor bármely etnikai, vallási, szexuális kisebbség jogait védjük, akkor a saját szabadságunkat is védjük. Mert amikor mindenki egyenlő bánásmódban részesül. amikor mindenki méltósága, hite, vallása, meggyőződése, orientációja tiszteletben van tartva, akkor beszélhetünk szabadságról

Karácsony Gergely szerint mi Budapesten tudjuk: a szabad társadalom azt jelenti, hogy annak polgárai nem csak a maguk, hanem egymás szabadságáról is gondoskodnak.

Miközben március 15-e talán a legmagyarabb, a legszabadabb, a legtavaszibb ünnepünk, ez talán a legtöbbet betiltott, leghosszabban üldözött ünnepünk is egyben. A hatalom márciusa oly sokszor próbálta legyűrni március hatalmát. Próbálkoztak betiltással és kitiltással, de a szabadságünnep, a szabadságvágy mindig erősebbnek bizonyult. Érdemes erre emlékeztetni magunkat ebben a zűrzavaros jelenben is, amikor a főhatalom már megint a kitiltással és betiltással fenyegeti mindazokat, akiket ellenállásra, vagy akár csak kritikára késztet a szabadságvágy. De valójában ez a régi-új fenyegetés mindazoknak szól, akik nem engednek a 48-ból, akik ragaszkodnak március 15-e, a 12 pont eszményeihez és vívmányainak leglényegéhez

