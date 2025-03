Karácsony Gergely beleállt a Tisza Pártba: „Gyalázat, hogy valakinek nincs politikai bátorsága egy ilyet megszavazni”

Karácsony szerint a Pride-támogató előterjesztések nem kerültek napirendre, mert nem volt hozzájuk többség, és a szervezők is kérték, hogy ne tegyék őket politikai vitatéma tárgyává. Hozzátette, hogy közgyűlési döntés nélkül is ki fogja tűzni a zászlót a Városházára. A főpolgármester-helyettesek ügyéről azt mondta, a kérdés nem fog megoldódni, és úgy látja: Sára Botond majd kinevez valakit, „és ez a valaki valójában nem lesz senki ebben a házban.”

A főpolgármester szerint a közgyűlés döntései számos esetben politikai alapon születnek, és úgy látja, ezek ellentétesek a város érdekeivel. Példaként említette a független színházak támogatásának elutasítását és a Tisza Párt javaslatát, hogy a brüsszeli képviseletet vegye át a jelenlegi delegációtól. Élesen bírálta a Tisza-frakciót azért is, mert nem támogatta az eseti jegyek infláció alatti mértékű áremelését, miközben a Fidesz-frakció megszavazta azt.

A Magyar Hang szerint Karácsony Gergely főpolgármester vétót jelentett be a Fővárosi Klímaügynökség Budapesti Közművekbe történő beolvasztására, amelyet a közgyűlés Vitézy Dávid javaslatára szavazott meg. A döntést nem kívánja végrehajtani, mert szerinte politikai hangulatkeltés áll mögötte, és nem szervezeti racionalizálás. „A politikai egyértelműség miatt életemben először főpolgármesteri vétóval fogok élni” – mondta a lapnak.

