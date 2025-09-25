Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására – ismertette Karácsony Gergely főpolgármester a testület szerdai zárt ülésén született döntést csütörtökön a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely közölte: szerda este hagyták jóvá a tervpályázatot, miután jogos igény volt, hogy „a város legfontosabb beruházásának indításáról a közgyűlés döntsön”.

„A város legértékesebb fejlesztési területe a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja. Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek” – fogalmazott.

A főpolgármester azt írta: Budapest mondja meg, hogy mi épül Rákosrendezőn, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után – tette hozzá. Karácsony Gergely bejegyzése szerint látszani fog, mi a különbség a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei és az emberi léptékű, zöld városfejlesztés között.