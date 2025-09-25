Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Közélet Budapest Dubaj

Karácsony Gergely: Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni

mfor.hu

Jóváhagyták a tervpályázatot Rákosrendezőre.

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására – ismertette Karácsony Gergely főpolgármester a testület szerdai zárt ülésén született döntést csütörtökön a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely közölte: szerda este hagyták jóvá a tervpályázatot, miután jogos igény volt, hogy „a város legfontosabb beruházásának indításáról a közgyűlés döntsön”.

A város legértékesebb fejlesztési területe a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja. Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek” – fogalmazott.

A főpolgármester azt írta: Budapest mondja meg, hogy mi épül Rákosrendezőn, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után – tette hozzá. Karácsony Gergely bejegyzése szerint látszani fog, mi a különbség a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei és az emberi léptékű, zöld városfejlesztés között.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Lesz baloldali jelölt 2026-ban a DK szerint.

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

Nem enged a bíróság: a Quaestor-vezér Tarsoly Csaba nem kapta meg, amit kért

Enyhítést kért bűnügyi felügyeletéből.

Orbán Viktorék összedugták a fejüket: ismét bejelentésekre készül a kormány

Lesz Kormányinfó ezen a héten is.

Taxisok sora a budapesti Bajcsy-Zsilinszky úton

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Megdöbbentő bejelentést tett a Szőlő utcai ügyről az igazságügyi miniszter

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Bojár Gábor szívesen fizetné a Tisza vagyonadóját

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

Készül a balhé: a rendőrök intézkednek a demonstráló taxisok ellen

Balhé a budapesti utcákon: a rendőrök intézkedtek a demonstráló taxisok ellen

Nem erről volt szó, intézkednek a rendőrök.

Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

Kiderült a „Tisza-adós” nemzeti konzultáció második kérdése

Tovább üti a vasat a kormány.

Magyar Péter: függesszék fel Semjén Zsoltot!

Magyar Péter: függesszék fel Semjén Zsoltot!

A Tisza Párt elnöke a miniszterelnök-helyettes felfüggesztésére szólította fel Orbán Viktort és a KDNP-t is, amíg le nem zárulnak a vizsgálatok.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168