Karácsony Gergely: Budapest minden banki tartozását rendezte

„Minden fontosabb csatát megnyertünk” – mondta Karácsony Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban. Ezzel három idei konfliktusra utalt a kormány és a Fővárosi Önkormányzat között.

A főpolgármester emlékeztetett: a kormány állításával szemben volt elővásárlási joguk a rákosrendezői építési területre, most pedig a világ legnagyobb építészirodái állnak sorba, hogy megtervezhessék.

A másik nagy győzelemnek a Budapesti Büszkeség menetének szervezését tartja, amely „a legnagyobb politikai menet volt, amit Budapesten látott a világ”.

A végére pedig hozzátette: a Fővárosi Önkormányzat rendezte minden banki tartozását. Ugyan rengeteg számlát át kellett tolniuk a következő évre, de a főpolgármester reméli, hogy a Mol így is megtankolja a BKK buszait.