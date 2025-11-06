2p
Karácsony Gergely csettinthet – győzött Budapest a szolidaritási adó ügyben

mfor.hu

A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat a Magyar Államkincstárral szemben a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított perben a szerdai tárgyaláson, és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét.

További felülvizsgálatnak nincs helye, Budapest megnyerte a pert. Ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel – írja a Népszava.

Tiszta víz került a pohárba, Karácsony Gergely is megnyugodhat
Fotó: MTI

„A fővárosi önkormányzat egyértelműen azt szerette volna elérni, hogy a Magyar Államkincstár a jövőben ne vonhassa le automatikus jelleggel az általa kiállított számlák összegét úgy, hogy előtte küldött egy tájékoztató levelet és kiadta a fizetési kérelmet. A főváros pedig köteles volt hozzájárulni az inkasszóhoz” – jelentette ki Darák Péter a Kúria mai ítélethirdetésekor.

Hatalmas összegről van szó

A szolidaritási hozzájárulás ügye már minden jogi fórumot megjárt: a Fővárosi Törvényszéktől kezdve a Fővárosi Ítélőtáblán és az Alkotmánybíróságon át egészen a Kúriáig – idézi fel a Népszava.

A mai határozat perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, de nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

Holott hatalmas összegről lenne szó: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot.

