Karácsony Gergely csettinthet – győzött Budapest a szolidaritási adó ügyben

További felülvizsgálatnak nincs helye, Budapest megnyerte a pert. Ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel – írja a Népszava.

Tiszta víz került a pohárba, Karácsony Gergely is megnyugodhat

Fotó: MTI

„A fővárosi önkormányzat egyértelműen azt szerette volna elérni, hogy a Magyar Államkincstár a jövőben ne vonhassa le automatikus jelleggel az általa kiállított számlák összegét úgy, hogy előtte küldött egy tájékoztató levelet és kiadta a fizetési kérelmet. A főváros pedig köteles volt hozzájárulni az inkasszóhoz” – jelentette ki Darák Péter a Kúria mai ítélethirdetésekor.

Hatalmas összegről van szó

A szolidaritási hozzájárulás ügye már minden jogi fórumot megjárt: a Fővárosi Törvényszéktől kezdve a Fővárosi Ítélőtáblán és az Alkotmánybíróságon át egészen a Kúriáig – idézi fel a Népszava.

A mai határozat perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, de nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

Holott hatalmas összegről lenne szó: 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot.