Karácsony Gergely drámai üzenetet küldött: ezt a budapestiek is megérzik majd?

A portál szerint az, hogy pontosan mit jelent a működésképtelenség, az a későbbiekben fog kiderülni, de Karácsony szerint két dolgot kell most megtenni.

A főpolgármester szavai szerint az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy a fővárost érintő kormányzati megszorítások ellentétesek az Alaptörvénnyel, és ennek alapján törvénytelenül inkasszáltak korábban a főváros számlájáról 28 milliárd forintot. Hozzátette, miután a kormány nem fogadta el ezt a döntést, továbbra is perben állnak, 51 milliárd forint a tét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!