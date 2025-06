Karácsony Gergely: Eddig minden résztvevőt fenyegettek, már csak engem

A miniszterelnök szerint a rendőrség akár fel is oszlathatná az ilyen eseményeket, de „Magyarország egy civilizált ország”, és „nem szoktuk bántani egymást”. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem azért vannak, hogy „elagyabugyálják” az embereket, akik jogsértés mellett is véleményt nyilvánítanak. Orbán úgy fogalmazott: a történteknek lesznek jogi következményei, de azok nem lehetnek fizikai bántalmazás szintűek, mert „az a magyar kultúrától idegen”. Hozzátette: „Nem azért vagyunk a világon, hogy nehezebbé tegyük egymás életét, hanem azért, hogy könnyebbé tegyük.”

Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújára Karácsony Gergely. A főpolgármester bejegyzésében azt írta: „Alakul ez. Azt még nem sikerült megérteni, hogy önkormányzati rendezvényhez nem kell engedély, így betiltani sem lehet – miként a szabadságot és a szerelmet sem. De eddig minden résztvevőt fenyegettek, a miniszterelnök interjújából viszont az derült ki, hogy most már leginkább csak engem. Az meg belefér.”

