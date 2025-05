Karácsony Gergely: „Egészen drámai forgatókönyv is megvalósulhat”

Karácsony beszélt Walter Katalin lemondásáról is. Azt mondta, hogy a BKK távozó vezérigazgatója remek szakember, több siker is fűződik a nevéhez, sajnálja, de megérti a lemondását. Azt nem árulta el, kit látna szívesen a BKK élén.

A Telex kérdésére azt mondta: az a legfontosabb, hogy mindenki megkapja a fizetését, a nettó bérek kigazdálkodása minden felett áll. Ennek rendelnek alá minden rendkívüli intézkedést. Ha megnyerik a pereket, kifzetik a járulékokat is, tette hozzá Karácsony. Nincs olyan forgatókönyv, ami nem érinti a közösségi közlekedést. Nem tervezik a közszolgáltatások leállítását, de azért dolgoznak ki vészforgatókönyveket, hogy szembesítsék a döntéshozókat.

A jövő hét második felére készülhet el a BKK vészforgatókönyve, mondta el egy újságírói kérdésre. Három fővárosi cégnek viszont nem tudnak kifizetni 9 milliárd forintot az inkasszó miatt. Ez a Budapesti Közművet, a Budapesti Közlekedési Központot és a BDK-t érinti. A kialakult helyzet miatt felállítottak egy likviditási munkacsoportot is, ami naponta átnézi a számlákat. Szeptemberig elhalasztják a beruházásokkal kapcsolatos kifizetéseket, emiatt kisebb beruházások csúszhatnak.

Bele se mer gondolni, mi lesz, ha nem kapják meg a jogvédelmet, mondta Karácsony. „Egészen drámai forgatókönyvekre” is felkészülnek a BKK működésével kapcsolatban.

Karácsony szerint hivatali visszaélés történt, és ha a mai napon nem kapják vissza a leemelt pénzt, feljelentést tesz az ügyben. „Ismeretlen tettes ellen, bár tudom, hogy a döntés a Karmelitában született.” Bírósági úton keresztül próbálják elérni, hogy a főváros visszakapja a most inkasszózott 10,2 milliárdot, ezért egy ideiglenes intézkedési kérelmet is benyújtanak – írja a Telex a ma déutáni sajtótájékoztatót tudósítva.

