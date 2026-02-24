Karácsony Gergely egymillió dolláros ötlettel rukkolt elő

Budapest egymillió dollárt, valamint operatív támogatást kap egy új városi élelmiszer-elosztási modell, a Fővárosi Feldolgozóközpont megvalósítására, amely a fővárosi piacokon keletkező, el nem adott, de fogyasztásra és hasznosításra alkalmas zöldségeket és gyümölcsöket dolgozza fel – közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be, hogy Budapest bekerült a Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge győztesei közé. A verseny célja a helyi önkormányzatok innovációjának ösztönzése és a közszolgáltatások fejlesztése.

„Budapesten az élelmiszerárak hat év alatt 81 százalékkal emelkedtek, ami az uniós országok között a legmagasabb növekedés, így a közétkeztetésben egyre nehezebb megfizethető, egészséges és változatos menüt biztosítani, ezzel párhuzamosan évente akár 135 ezer tonna friss zöldség és gyümölcs marad eladatlan a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő piacokon. Ez a gyakorlat környezeti és társadalmi szempontból is fenntarthatatlan, hiszen egyrészről értékes erőforrásokat pazarlunk el, másrészről rászoruló társadalmi csoportok nem jutnak hozzá egészséges és tápláló élelmiszerekhez. A Bloomberg Philanthropies 2025-2026-os Mayors Challenge támogatásával lehetőségünk nyílik arra, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre” - mondta a közlemény szerint Karácsony Gergely.

A 24 díjazott város 20 országot képvisel, a nyertesek között olyan városok szerepelnek, mint Barcelona, Belfast, Fokváros, Fez, Fukuoka, Gent, Lafayette, Medellín, Rio de Janeiro, Toronto, Turku és Visakhapatnam – tették hozzá. Kiemelték, hogy a következő hónapokban Budapest hozzákezdhet a két év alatt megvalósuló programhoz: az el nem adott, de fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas zöldségeket és gyümölcsöket félig kész vagy kész termékekké dolgozzák fel az üzemben.

(MTI)