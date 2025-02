Karácsony Gergely elárult egy fontos dolgot a rákosrendezői szeméthegyről

„Történetesen akkor ugyanaz volt a miniszterelnök, mint most. Azóta se nyúltak hozzá.”

„Pénzt persze nem fogadunk el, azt már befizették a budapestiek adó formájában, most éppen a kormány tartja magánál jogellenesen jó részét, de visszaköveteljük, ami visszajár Budapestnek. A takarításban viszont jól jön majd a segítség, meg fogjuk találni a módját, hogy aki akar, részt vehessen a közösségi akcióban” -

A budapestiek birtokba vennék már az új telküket, Rákosrendezőt, száz számra érkeznek a felajánlások, jelentkezések, sokan jönnének segíteni a takarításban, mások pénzt is felajánlanának a vételárra – írja a Facebookon a főpolgármester.

A legnagyobb szemétkupac a leégett Budapest Sportcsarnok törmeléke – ezt vissza is adnák az államnak.

