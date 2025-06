Karácsony Gergely: Elemi érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Egyúttal hangsúlyozta: „Erkölcsi és politikai kötelességem, hogy ne hagyjam ezt a várost tönkretenni, és ehhez minden jogi és politikai eszközt felhasználjak”. Karácsony beszélt arról is, hogy semmiképpen nem szeretné használni a vészforgatókönyvet, mert az azt jelenti, hogy „bedől a város”. 51 milliárd forintot – ennyit kéne előteremteniük – a költségvetésből nem lehet kisajtolni, jelezte.

A pénteki leállást nevezzük első figyelmeztetésnek. Figyelmeztetés a kormánynak, hogy Budapestet nem lehet legyűrni, és jelzés a budapestieknek, hogy mi is a tét: a város működése, a hétköznapjaink nyugalma, a budapestieknek járó közszolgáltatások biztosítása – mondta Karácsony Gergely a hvg360 -nak adott interjújában. A főpolgármester hozzátette:

