Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

A Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője által jegyzett javaslatot egyhangúlag fogadta el a testület, amely „elvi éllel” rögzítette, hogy a kelenföldi Duna-part térségében megvalósult, folyamatban lévő és tervezett ingatlanfejlesztések közlekedési kiszolgálását elsősorban a közösségi közlekedésre, ezen belül a kötöttpályás szolgáltatásokra szükséges alapozni – jelentette az MTI.

Nem jött üres kézzel Karácsony Gergely főpolgármester

Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala

Villamosépítés-megváltás parkolóhely-megváltás helyett

A határozat értelmében kezdeményezik a kormánynál és a XI. kerületi önkormányzatánál, valamint az érintett ingatlanfejlesztőknél, hogy olyan szabályozást hozzanak létre, amely az épülő lakások után négyzetméterenként nettó 50 ezer forintnyi hozzájárulásról is rendelkezzen a környék közösségi közlekedési infrastruktúrájának kiépítésére, ezáltal biztosítva a villamosvonal ütemezett kiépítésének fedezetét.

A képviselők felkérték Karácsony Gergelyt, hogy mindezek érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat.

Továbbá a fővárosi önkormányzat felhívja a Budapesti Közlekedési Központ ügyvezetését, hogy készítse elő a budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének előkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntéseket.

Kapcsolódó cikk Az új CAF villamosok nem férnek fel a hídra Kellene még 32,5 milliárd forint.

Budapest Brand

A képviselők 25 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadták a Budapest Brand, valamint jogelődjei átvilágításáról készített jelentést, és felkérték a főpolgármestert, tegye meg a szükséges lépéseket.

A képviselők 25 igen szavazattal és 4 tartózkodással arról is döntöttek, a főváros tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok pénzügyi átvilágítására feloldják 1,18 milliárd forint zárolását, és megkezdik az átvilágításra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését.

Emellett bizottságot hoznak létre az átvilágítási folyamat felügyeletére, amelynek vezetésével Gál Józsefet (Podmaniczky Mozgalom) bízták meg.

Kapcsolódó cikk Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd? Egy távoli országba megy.

Vita

A két javaslat összevont vitájában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője arról beszélt, az átvilágítással közelebb kerülnek ahhoz, hogy ráláthassanak a fővárosi önkormányzat cégeinek pénzügyeire.

Bujdosó Andrea (Tisza Párt) arról beszélt, támogatják, hogy a vállalatok hatékonyan működjenek, „ne legyen lyukasvödör-szindróma”, a megspórolt pénzt pedig a szolgáltatás javítására, a dolgozói elégedettség javítására fordíthatják.

Baranyi Krisztina (MKKP) szerint a cégek tisztességes működését nem vizsgálóbizottsággal tudják garantálni, hanem, ha a frakciók tagokat delegálnak a felügyelőbizottságokba és ott ellenőrzik a cégek működését, hogy fel se merülhessen a túlköltekezés és lopás.

Karácsony Gergely kiemelte: támogatják az átvilágítással kapcsolatos javaslatot, de úgy vélte, ha a Budapest Brandnél „a legnagyobb találat” a parkolóhelyek ügye, akkor jól átmentek a teszten és nem sikerült semmi olyat feltárni, ami megkérdőjelezné, hogy felelős gazdálkodás zajlott a cégnél.

Megjegyezte: „rohadt ciki” a parkolóhely ügye, és el lehet ítélni morálisan, de ennek a pénznek a tízezerszeresét vonja el a kormány a fővárostól, és a főváros egyre romló pénzügyi helyzete ebből fakad. A prémiumokkal kapcsolatban leszögezte: a javadalmazási szabályzat alapján történt a kifizetés, amit később az Állami Számvevőszék kérésének megfelelően módosítottak.

Közutak

A képviselők módosították a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól szóló rendeletet abból a célból, hogy a fővárosi önkormányzat a jogszabályok által biztosított közútkezelői hatásköreit a főváros hosszú távú közlekedésfejlesztési céljaival összhangban, egységesebb és hatékonyabb módon gyakorolhassa. A módosítás a főváros és a kerületek közötti összehangoltabb, egységesebb városfejlesztési és közútkezelési fellépést, valamint a városképi megjelenés egységesebbé válását eredményezheti.

Iparűzési adó

A főpolgármester javaslatára a testület módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet is. A közgyűlés a törvénymódosítással összhangban úgy döntött, 20 millió forintról 40 millió forintra emeli a fővárosi háziorvosok és védőnő vállalkozók iparűzési adómentességének határát.

Az előterjesztés szerint a rendelet módosítása mintegy 350 újabb háziorvosnak biztosít mentességet, ezzel a jelenlegi 160 millió forint helyett már több mint 300 millió forint marad a mentességgel érintett háziorvosoknál.