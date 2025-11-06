Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Karácsony a szakszervezetekkel közösen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, ha minden marad úgy, ahogy eddig, év végén nem tudnak majd megfelelni a gazdasági stabilitási törvénynek, ebben az esetben pedig januártól márciusig nem tudnak bért fizetni. Utána azért tudnak, mert bejön az iparűzési adó – számolt be róla a 444.

Karácsony arról is beszélt, nyár elején tárgyaltak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, és egyetértettek abban, hogy Budapest közszolgáltatásai nem állhatnak le. A tárgyalások viszont azóta leálltak. „De az idő fogy, és a pénzünk is fogyóban van” – mondta Karácsony.

A szakszervezet ráfordulna vagy a tárgyalásokra, vagy a sztrájkra

Ultimátum 27 ezer dolgozótól

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Naszályi Gábor arról beszélt, ők nem akarnak politikai csaták résztvevői vagy elszenvedői lenni, egy dolog érdekli őket, hogy megmaradjanak a munkahelyek, kapjanak fizetést, és működjön Budapest. Szerinte most minden veszélyben van.

Naszályi csütörtök délután 1-től számolva 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez, de bízik benne, hogy erre végül nem lesz szükség. A szakszervezet 27 ezer dolgozót képvisel. A sajtótájékoztatón részt vett Buzásné Putz Erzsébet, aki a Liga szakszervezetek nevében hasonló álláspontot képviselt.