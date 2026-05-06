Karácsony Gergely kegyelemdöfésről beszél, itt a döntés a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit – tudatta a testület közleményben.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) jogorvoslati kérelemben kérte az Ab-tól: állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az OBT számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az Ab visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

Megszületett a döntés

A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincsen helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell, a 2023-2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli.

Az OBT indítványa szerint a visszamenőleges hatályú megsemmisítést az indokolja, hogy a rendelet szabályait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, így azok még az Ab általi esetleges megsemmisítés esetén is visszafordíthatatlan változásokat okozhatnak folyamatban lévő perekben.

Az Ab megállapította: nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a rendelet előkészítéséért felelős szerv a rendelet tervezetével kapcsolatban az OBT-t szakmai álláspontja kifejtésére kérte volna, és arra sincs adat, hogy az OBT megküldte volna szakmai álláspontját a jogszabály előkészítőjének. Mindezek alapján az Ab megállapította, hogy az OBT kérelme megalapozott, ezért az abban kifogásolt szabályokat megsemmisítette – áll az Ab közleményében.

Karácsony Gergely reagált

Kegyelemdöfés a végére – kommentálta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán azt, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit.

„Szép lezárása az Orbán-kormánnyal szemben vívott jogi csatáinknak: az Alkotmánybíróság visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet lényegi rendelkezéseit” – fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely azt írta: az Ab kimondta, hogy „az Orbán-kormány nemcsak az önkormányzatok autonómiáját vette semmibe, de az igazságszolgáltatás függetlenségét is lábbal tiporta”. Mert semmi nem számított nekik, se jog, se erkölcs, amikor Budapest és a magyar települések kizsebelése volt a céljuk – tette hozzá.

A főpolgármester emlékeztetett: hat éve vívják „a politikai és a jogi csatát Budapest eszetlen és igazságtalan megsarcolásával szemben, az Orbán-kormány magasról tett eddig a bíróságra, az Alkotmánybíróságra és a számvevőszékre is, de a küzdelmeinktől nem független fővárosi választási eredmény kimondta felettük a végítéletet”.

Azt írta, a mostani alkotmánybírósági döntésre alapozva nincs kétsége afelől, hogy a folyamatban lévő pereiket is megnyernék, de az új kormánnyal már nem pereskedni, hanem együttműködni szeretne.

„Legyen ez az alkotmánybírósági döntés a lezárása annak a sötét időszaknak, amely Budapest kivéreztetésével, ellehetetlenítésével, a szabad város politikai büntetésével szembeni küzdelmeinkről szólt, legyen a nyitánya az együttműködésről és Budapest fejlesztéséről szóló új fejezetnek” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.