Karácsony Gergely már látja a fényt Pest főutcáján

Budapest egyik legfontosabb, legikonikusabb tengelye, a Nagykörút a következő években nemcsak régi fényét nyerheti vissza, hanem modern, élhető, zöld városi főútként születhet újjá – írja a főpolgármester.

„Pest főutcája új fényt kap” – foglalja össze Karácsony Gergely a hírt Facebook posztjában.

A BKK megkötötte a Nagykörút megújításához kapcsolódó tervezési szerződést, így hivatalosan is elindulhat a munka, amelynek célja, hogy Pest főutcája újra méltó legyen a nevéhez – jelentette be.

„A cél világos: hogy a Nagykörút ismét a pezsgő városi élet, a találkozások és a közösség szimbóluma legyen – zöldebben, biztonságosabban, emberléptékűbben, mint valaha. A megújuláshoz egy új vizuális arculat is készül: a nyílt pályázat legjobb alkotásait bárki megtekintheti az év végéig a Rákóczi téri Vásárcsarnokban” – tette hozzá Karácsony.

Már kedd este bemutatták a Nagykörút új arculati terveit, illetve a felújítás finanszírozási hátterét is. Tavaly február 8-án közölte Karácsony Gergely főpolgármester, hogy EU-s, fővárosi és kerületi forrásokból újul meg a Boráros tértől a Jászai Mari térig tartó fontos útvonal, ami egységes arculatot is kap – írta a Telex.

A Nagykörút megújítására forrást is talált a főváros, szerdai közleményükben azt írta a BKK, 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a projektre, ami az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg. A BKK meg is kötötte és hatályba léptette a Nagykörút megújításához kapcsolódó tervezési szerződést, aminek a költségeit a Fővárosi Önkormányzat előfinanszírozza. A szerződést a nyertes ajánlattevő Via Futura Kft.-vel írták alá.

