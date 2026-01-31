Karácsony Gergely megint megelőzte Szentkirályi Alexandrát – ám ennek nem biztos, hogy örül

A péntek este megjelent vagyonnyilatkozatok szerint – amelyekből az Index szemezgetett – Karácsony Gergely főpolgármester a tavalyi nyilatkozatához hasonlóan a II. kerületben egy 87 négyzetméteres lakás, egy 37 négyzetméteres siófoki nyaraló és egy XII. kerületi 34 négyzetméteres ingatlan 50 százalékos tulajdonosa – utóbbit 2025-ben vásárolta. Banki tartozását megduplázta, a tavalyi 26,5 millió forinthoz képest most 61,3 millió forintos tartozása van, magánszemélyekkel szembeni adóssága pedig 4 millió forint. Főpolgármesteri fizetése pedig bruttó 4,46 millió forint.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjének az I. kerületben egy 113 négyzetméteres, a XI. kerületben egyharmad részben egy 82 négyzetméteres és egy 67 négyzetméteres lakás, a XII. kerületben pedig egy 2098 négyzetméteres területű társasház 24/144 részbeni tulajdonosa. A III. kerületben szintén érdekelt egyhatod részben egy társasházban. Ezenkívül Balatongyörökön van egy gyümölcsöse, rajta egy gazdasági épülettel. Ennek tulajdonjogán hárman osztoznak. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének rengeteg kötvény, részvény és befektetési jegy került a nevére sok száz millió forint értékben. A Közlekedési Kutató Kft. 100 százalékos tulajdonos ügyvezetője. Anyai ágról van egy Audi A4-ese, csaknem 46 millió forintnyi hiteltartozása van, egy magánszemélynek pedig 3,5 millió forinttal tartozik.

Szentkirályi Alexandra felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi 102 négyzetméteres, egy 85 négyzetméteres, valamint egy I. kerületi 49 négyzetméteres lakásnak. Ezenkívül Balatonkenesén 100 százalékban birtokol egy 728 négyzetméteres ingatlant, azt azonban nem tüntette fel, hogy áll-e rajta nyaraló. Pénzét egy év alatt szinte megduplázta, a tavalyi 38 millió forinthoz képest, most 68 millió forintot érnek értékpapírjai. Banki tartozása csaknem 51 millió forint, a Fidesz tanácsadójaként bruttó 1,7 millió forintot kap havonta.