Karácsony Gergely megmutatta: visszakapta Budapest a milliárdjait

Szerdán ez meg is történt, Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Államkincstár valóban visszautalta a főváros számlájára azt a mintegy 10,2 milliárd forintot, amelyet még májusban inkasszóztak.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma megadta Budapestnek az azonnali jogvédelmet is, így a Magyar Államkincstárnak nemcsak a május végén leemelt pénzt kell visszafizetnie, de a szolidaritási hozzájárulásra hivatkozva sem indíthat beszedést a Fővárossal szemben augusztusig.

