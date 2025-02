Karácsony Gergely sürgősen méregtelenítene

A legnagyobb szemétkupac a leégett Budapest Sportcsarnok törmeléke – ezt vissza is adnák az államnak.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely elárult egy fontos dolgot a rákosrendezői szeméthegyről A legnagyobb szemétkupac a leégett Budapest Sportcsarnok törmeléke – ezt vissza is adnák az államnak.

„Tudom, hogy Budapest talán legszennyezettebb területének kármentesítése nem olcsó, de az elmúlt tíz évben bizonyosan lett volna miből költeni erre. És hogy világos legyen: a gázgyár területe mai tudásunk szerint nagyságrendekkel szennyezettebb, mint a Rákosrendező. Ha megtörténne végre a kármentesítés ott is és a gázgyár területén is, akkor fontos fejlesztések kezdődhetnének Budapest érdekében” — érvel Karácsony.

„A mérgező semmittevést megelégelte a területen működő Graphisoft Park, és perben igyekszik munkára fogni a magyar államot. Ezt a pert erősítjük azzal, hogy a Főváros, mint a kármentesítésben érintett ingatlanok tulajdonosa, illetve társtulajdonosa, csatlakozik a perhez” — jelentette be a városvezető.

Budapest beszáll a perbe az állammal szemben az Óbudai Gázgyár méregtelenítése érdekében — jelentette be a főpolgármester keddi bejegyzésében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!