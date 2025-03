Karácsony Gergely mestertervet szeretne Rákosrendezőről

A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy rövidesen megállapodhatnak a társtulajdonos magyar állammal a terület birtokbaadásáról is, és megkezdhetik az illegálisan lerakott kommunális hulladék elszállítását.

„Remélem, most már nem lesz ennek akadálya” - írta Karácsony Gergely, kiemelve: rövid időn belül meg kell állapodniuk az arab befektetőknél vállalt állami infrastruktúra-fejlesztés megvalósításáról, a kármentesítésről, az állami hulladék elhordásáról és a terület építési szabályozásáról.

