Karácsony Gergely: „Minél mosolygósabbak a Pride-osok, annál jobban kihúzzák a szőnyeget a hatalom alól”

A Budapest Pride felvonulás megrendezése miatt Tuzson Bence nemrég börtönnel fenyegette meg Karácsony Gergely főpolgármestert. Az igazságügyi miniszter kedden több budapesti nagykövetségnek is levelet küldött, amelyben arra emlékeztette őket, hogy a felvonulás a kormány szerint be van tiltva, és erről „informálják kollégáikat is”.

Megkérdezték arról is, hogy mit szól ahhoz, hogy Novák Előd feljelentette őt:

Azzal folytatta, hogy a kormány elkövette azt a fatális politikai hibát, hogy a Pride jelentőségét a csillagos égig emelte. „Tele lesz a világsajtó” az eseménnyel, ezért is mondja azt Karácsony, hogy ez totális politikai öngól.

A gyülekező a Városháza parknál lesz, 14 órakor, majd 15 órakor indul a menet a Károly körúton az Astoria felé, onnan a Múzeum körútig. A menet elhalad a Nemzeti Múzeum előtt is, mígnem a Kálvin térre nem ér. A következő állomás a Vámház körút, majd a Fővám tér. A Mi Hazánk csütörtökön tüntetést jelentette be a rendőrségen az összes fővárosi hídra a hivatalosan a Budapest Büszkeségnek nevezett rendezvény idejére. Novák Előd pedig korábban feljelentette Karácsony Gergelyt.

