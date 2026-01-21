1p

Karácsony Gergely nem adja fel, tovább küzd az igazáért

mfor.hu

Kedden kimondták, nem alaptörvény-ellenes a beszedett hozzájárulás.

Folytatja a pereskedést Budapest vezetése a kormány által kivetett szolidaritási hozzájárulás jogszerűsége miatt, miután az Alkotmánybíróság (AB) azt nem nyilvánította alaptörvény-ellenesnek – jelentette be Karácsony Gergely szerda reggel a Facebookon a Telex cikke szerint. A főpolgármester szerint az AB érdemben nem vizsgálta a bírói kezdeményezést, mivel már korábban született döntés hasonló kérdésben.

Karácsony Gergely szerint az AB a döntésben „érdemben nem is foglalkozott a Fővárosi Törvényszék alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályaival.” Ezt azért írta, mert a keddi végzés szerint „a 2024-ben a szolidaritási hozzájárulás tárgyában hozott, ügydöntő határozatában foglaltak változatlanul irányadóak, ítélt dolognak minősülnek” – tehát mivel a korábbi döntés óta eltelt időben a körülmények alapvetően nem változtak meg, így az AB nem vizsgálta ismét a kérdést.

