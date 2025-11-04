3p
Közélet A költségvetés helyzete Budapest Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nem húzza az időt

mfor.hu

A főpolgármester beszámol a kormány által kiküldött fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) részére átadott adatokról, visszautasítva az időhúzás vádját. Inkább bizalmi válságot lát.

Beszéljünk akkor az „időhúzásról”, már csak azért is, mert Budapest működőképessége múlhat ezen – írja Karácsony Gergely keddi Facebook posztjában.

Karácsony Gergely főpolgármester nem vár ölbe tett kézzel
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

FÁSZ

„A kormány azt találta közölni, hogy a főváros »húzza az időt«, mert a kormány által ránk küldött »fővárosi átvilágítási szakértő« (FÁSZ) nem kap elegendő anyagot, hogy fővárosi átvilágítási szakértő munkáját végezze. Mikor elém került ez a nyilatkozat, jött is több email FÁSZ úrtól, idézem: »Köszönettel vettem az adatok feltöltését. Ezúton jelzem, hogy megkezdtük a dokumentumok számbavételét.« Aha, szóval megkezdték a számbavételt, igazán megnyugtató” – fejti ki a főpolgármester.

„A számbavétel bizony komoly dolog, tudniillik FÁSZ úr már megkapott több mint 30 ezer oldalnyi, mintegy 21 gigabájtnyi dokumentumot, ezeket szépen meg is köszönte. Adatéhsége kielégítésén majdnem 300 munkatársunk, több mint 5300 munkaórában dolgozott eddig, pedig lenne épp más dolguk is épp elég” – emeli ki Karácsony Gergely.

„Ehhez képest FÁSZ úr eddig egy pár oldalas jelentést állított elő, annak is nagy részében az ÁSZ megállapításait idézte vissza. Tevékenységéről Facebook-posztjaiból értesülünk, ott ír ilyeneket, hogy „»az eddigi munka során több olyan bizonyítékot sikerült beazonosítani, amelyek rendszerszintű összefüggésekre utalnak Budapest pénzügyi működésében.” Hát, elég nagy baj lenne, ha nem mutatnának rendszerszintű összefüggéseket. Legutóbb a Főkert melegháztelepét is szakértői átvilágítás alá akarták venni – meg is értem, szépek az árvácskák" – teszi hozzá.

Időhúzás

„Most ne húzzuk az időt annak elemzésével, hogy FÁSZ úr kinevezése azt jelentheti, hogy a kormány nem bízik az állam legfőbb ellenőrző szervében, az Állami Számvevőszékben, amely többször vizsgálta Budapest helyzetét. Nyilván csak időhúzásra alkalmas annak felidézése, hogy az ÁSZ megállapításai mindannyiszor a mi érvelésünket támasztották alá: Budapest finanszírozza a kormányt, és nem fordítva. Ez ellentétes az Alkotmánnyal, a kormány elvonásai okozzák Budapest pénzügyi gondjait. Lehet, értem is, hogy ez nem tetszik a kormánynak, és FÁSZ úrtól mást várnak – de erre hivatkozva kibújni a tárgyalás kényszere alól, az az igazi időhúzás. Sőt, Budapest idejének elpocsékolása.

Mert már ketyeg az óra: miután a múlt héten megint leemelt a kormány a számlánkról 6,2 milliárdot, immár a város működőképessége került veszélybe. A helyzet a kormány és a főváros tárgyalása nélkül nem rendezhető.

A kormány tehát időpocsékolással kerüli a tárgyalást, de tárgyalás lesz, mégpedig csütörtökön a Budapest-család dolgozóit tömörítő szakszervezetekkel arról, milyen eszközökkel védjük meg a város működőképességét, a közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés színvonalát, és természetesen a dolgozóinknak járó juttatásokat”– írja Karácsony Gergely.

