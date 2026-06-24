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Karácsony Gergely: „Nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon”

mfor.hu

A Budapest Pride felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton – közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

„Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus” – kezdte bejegyzését a főpolgármester.

Úgy fogalmazott: „Igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján”.

„Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet” – zárta bejegyzését a szombati esemény kapcsán Karácsony Gergely.

Nemzeti színű zászlókkal díszítette fel az Erzsébet híd mindkét oldalát a Mi Hazánk ifjúsági szervezete – közölte Novák Előd, a párt képviselője. Az akció előzménye, hogy a Fővárosi Önkormányzat által a Pride alkalmából a hídra kihelyezett zászlókat a hétvégén valaki a Dunába dobálta, az elkövetőt pedig a rendőrség azóta elfogta.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden közölte, hogy azonosította és elfogta a feltételezett elkövetőt, egy 58 éves mogyoródi férfit, akit otthonában fogtak el június 22-én este, majd rongálás bűntettének megalapozott gyanújával gyanúsítottként hallgattak ki. A férfi beismerte a cselekményt, és szabadlábon védekezik. Sajtónyilatkozataiban úgy fogalmazott, büszke arra, amit tett, és újra megtenné.

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