Karácsony Gergely nyílt levelet írt Lázár Jánosnak

6. A területet az ott elhelyezett hulladéktól mielőbb meg kell szabadítani, ennek költségét annak kell viselnie, aki a hulladékot ott letette. A be nem azonosítható szennyezőtől származó, kommunális hulladékot mi önkéntesen vállaljuk elszállítani.

1. A magyar államnak évtizedes adóssága, hogy Rákosrendező olyan állapotba került, amilyenben most leledzik; ennek orvoslása, a területnek a budapestiek érdekeit szolgáló fejlesztése minden magyar ember közös ügye.

Hétfőn az első részletet már el is utalják.

Azóta immár hivatalosan is Budapest Rákosrendező tulajdonosa, Lázár miniszter pedig a kormányfő által kijelölt tárgyaló. Akkor? Mire várunk? Lehet, hogy egy arab milliárdos jobban érdekelné a kormányt, de ez a nemzet fővárosa.

