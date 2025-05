Karácsony Gergely: Öngólt rúghat a kormány

Kapcsolódó cikk Ha nem vehető be Budapest, akkor inkább pusztuljon el? Világszerte példátlan bosszúhadjárat.

A főszerkesztői jegyzet is e témában készült:

Közölte, amennyiben „a kormány sarcpolitikája miatt” a főváros nem tudja finanszírozni a közszolgáltatásait, akkor a nemzetközi hitelminősítők azonnal leminősítik Budapestet és ez az ország leminősítését is maga után vonja.

A kormány a Budapestet sújtó törvénytelen elvonásokkal nem „csak” a fővárosi közszolgáltatásokat sodorja veszélybe, de az állami költségvetés bedőlését is kockáztatja, vagyis a magyar gazdaság egészét veszélyezteti – írja Budapest főpolgármestere közösségi oldalán.

